Юрий Чехов: «МАН» высветил все слабые места регионального бизнеса









Какую альтернативу по расчетам арендных платежей за землю готовы предложить чиновникам бизнесмены, чем может обернуться кризис одной из крупнейших волгоградских торговых сетей, в каких вопросах налоговая руководствуется принципами прецедентного английского права в интервью ИА «Высота 102» рассказал председатель волгоградского регионального отделения всероссийской общественной организации «Деловая Россия» Юрий Чехов.





- Юрий Викторович, на днях стало известно, что волгоградские делороссы подготовили предложения по альтернативному порядку расчета арендной платы за земельные участки. Для бизнеса это вопрос более, чем актуальный. В чем смысл вашей методики?





- На протяжении двух месяцев эксперты волгоградской «Деловой России» прорабатывали вопрос арендных платежей. Тема эта для предпринимателей сложная, болезненная. После того, как в апреле произошли изменения, и арендная плата стала формироваться из рыночной стоимости земельного участка, умноженной на учетную ставку Центробанка, платежи у многих выросли в 3-10 раз. При этом полностью отсутствовало экономическое обоснование! Мы рассмотрели разные варианты, методики. Понимая важность бюджетных поступлений, но и не исключая баланс интересов, вывели свою формулу. Точнее, формула в целом общеизвестная, но мы используем не учетную ставку, а некий коэффициент, обоснованный экспертами исходя из статистических данных и экономических показателей. Важно, что он варьируется в зависимости от назначения земельного участка, той деятельности, которая ведется на этой площадке и т.д. Результат нашей работы – именно в обосновании коэффициента. Если сейчас городской коэффициент – 9,75% и взят он из устаревшей методики Правительства, у нас он варьируется в пределах – 3,2-4,6%. На наш взгляд, это самый компромиссный вариант. Другие наши рекомендации, а всего мы власти предложим 4 методики расчета, не столь привлекательны, потому что принцип баланса интересов в них не главенствующий. К примеру, есть в разработках и радикальные подходы, где коэффициент в 1,5%. Но мы реально смотрим на вещи и учитываем социально-экономическое положение Волгоградской области.





Сегодня вокруг бизнеса сложилось профессиональное экспертное сообщество - мы и критикуем, и предлагаем решения. Готовы к совместной работе, учитывая все сложности формирования бюджета. Но и власть должна понимать, что предприниматели несут огромную налоговую нагрузку, обеспечивают бюджет поступлениями, а население рабочими местами.





- Ранее «Деловая Россия» по этой теме инициировала работу комиссии по досудебному урегулированию споров при департаменте муниципального имущества. Это направление оказалось успешным?





- Как выяснилось, комиссия не обладает какими-либо серьезными полномочиями. Нет действий с ее стороны и на нормативном уровне, например, утвердить рассрочку арендных платежей и возможность пересматривать подходы к различным категориям. Почти 90% членов комиссии – это подчиненные муниципалитета, и лишь 10% - от общественности. Нам представлялась иначе работа подобной комиссии. Можно констатировать, что власть пока не проявляет инициативы в этой части и за стол переговоров садиться не намерена. Тем временем, 2 ноября Верховный суд РФ поддержал омских предпринимателей, у которых была похожая ситуация. В частности, отменены пункты постановления №108-п правительства Омской области, где был прописан порядок расчета арендной платы исходя из рыночной стоимости участка и ставки рефинансирования, а также где предусматривалось право органа власти пересматривать в одностороннем порядке размер арендной платы на уровень инфляции. Сейчас все ждут официального опубликования этого решения Верховного суда, мотивировочную часть. Что будет дальше? А дальше последует вал исков уже волгоградских предпринимателей. Чтобы не доводить ситуацию до коллапса, когда отменят все постановления и непонятно будет как платить и наполнять бюджет, я предлагаю садиться за стол переговоров сейчас! Кстати, омские власти так и сделали и до решения Верховного суда пошли навстречу бизнесменам. Был найден средний вариант, компромиссное решение, которое с 1 января 2018 года и вступит в силу.





- Хотелось бы перейти от общего к частному. Волгоградцы уже не первый день наблюдают, как некогда одна из самых мощных региональных торговых компаний приходит в упадок. Речь идет о магазинах сети «МАН». Полки заметно опустели, оплата покупок только наличными плюс слухи о запущенном процессе ликвидации. Официальных комментариев нет. Что Вам известно на этот счет?





- Прежде всего, важно отметить, что официального решения о банкротстве нет. Звучит много предположений и слухов. Неплатежи компании – да, это факт. Ситуация крайне сложная и она затрагивает многочисленных поставщиков, с кем «МАН» работал. Сегодня арестованы счета компании и банками, и налоговой. Исполнять обязательства проблематично. Но компанией предпринимаются попытки преодолеть кризис, есть план действий. На днях состоялась встреча ряда бизнесменов с руководителем «МАН» Андреем Воробьевым по поводу дальнейшего сотрудничества с местными предпринимателями.





Звучат сегодня вопросы и такого порядка – помогала ли местная власть и налоговая выйти из кризиса «МАН»? Насколько мне известно, и региональная власть включалась в работу, и фискальные органы предоставляли «налоговые каникулы». Если говорить о потерях, то кризис сети «МАН» уже отразился на волгоградском бизнесе. Поставщики, в том числе я, несут огромные потери. И речь не только о деньгах, но и о рабочих местах. Так, компания «Русский хлеб», которая поставляет основной объем продукции в сеть «МАН», обеспечивает работой 178 человек. Что делать сегодня? На Совете директоров «Управляющей компании «РИТМ» мы приняли непростое решение, что увольнений не будет, продолжим работать и расплачиваться с долгами, которые возникли не по нашей вине. Но каждый ли поставщик имеет возможности для того, чтобы принять аналогичное решение? И не забывайте, что сам «МАН» – это более двух тысяч рабочих мест и соответствующие миллиардным оборотам компании поступления в бюджет. Всплывает параллельно и другая проблема – куда идти местным товаропроизводителям, где реализовывать продукцию? Каковы форматы взаимодействия с ритейлом сегодня? Этот вопрос сегодня главный у поставщиков. «Деловая Россия» не первый год призывает законодательно на уровне региона прописать «свод правил», предоставляющих преференции местным товаропроизводителям с указанием в процентном соотношении присутствия волгоградской продукции в федеральных или иных сетях, расположенных на территории области. «МАН» высветил все слабые места волгоградского бизнеса, и эхо кризиса компании еще долго будут чувствовать местные товаропроизводители.





- Какие задачи на 2018 год в повестке волгоградских делороссов?





- Не так давно на одной из переговорных площадок по общественной линии замруководителя регионального УФНС Ольга Зинина справедливо отметила, что в предпринимательской среде значителен процент тех, кто злоупотребляет и нарушает. Соглашусь – не все белые и пушистые. Однако, зачастую предпринимателя подводит под нарушение размытость законов. С одной стороны, государство допускает, к примеру, дробление бизнеса. С другой, есть письмо ФНС, где изложено 17 пунктов, определяющих дробление бизнеса как незаконное. Они сформулированы на основе судебной практики. Не на основе закона. Но мы не в Англии, где прецедентное право. В России верховенство закона. Поэтому мы решили обратиться в адрес президента «Деловой России» Алексея Евгеньевича Репика и Уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Юрьевича Титова с просьбой на федеральном уровне рассмотреть этот вопрос. Бизнес хотел бы однозначных трактовок и четких определений и по ситуации с дроблением, и по проблеме необоснованного доначисления НДС. В Государственной Думе VII созыва интересы бизнес-сообщества представляют, в том числе, 6 членов «Деловой России», поэтому рассчитываем на поддержку. Вопрос действительно важный, посмотрите на статистику. В 2016 году выездные проверки в России «пережили» почти 25 тысяч бизнесменов и 99,2% проверок увенчались успехом налоговиков. Впрочем, и сами предприниматели должны более активно защищать свои интересы и владеть информацией о рисках. Иначе получается, что контролирующие органы в служебном пользовании располагают всеми данными, а бизнес проанализировать свою деятельность не считает первостепенной задачей и по незнанию может совершить налоговые нарушения.





В числе других задач – продолжение работы в Совете по улучшению инвестиционного климата Волгоградской области. К слову, на днях было подписано Соглашение о взаимодействии при получении технических условий в рамках выполнения административных процедур «Получение разрешения на строительство» на территории Волгоградской области. Документ важный и стержневой. Теперь процедура согласований для предпринимателя должна стать более оперативной. Ключевую роль здесь сыграл председатель комитета экономической политики и развития Александр Александрович Сиваков. Предполагаю шквал критики, но скажу, что Сиваков - одно из самых удачных назначений губернатора. Даже не хочу комментировать высказывания о том, что он брянский и так далее. Но, если оценивать по взаимодействию с бизнесом, по открытости и оперативности, он на голову выше многих местных специалистов. Это факт. Нравится кому-то или нет. Сегодня, к сожалению, для ряда чиновников на первом месте не открытость и эффективность, а благорасположение начальства.