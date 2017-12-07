



Сегодня в Москве состоится совещание под председательством зампреда правительства РФ Дмитрия Рогозина, где обсудят ситуацию, сложившуюся на металлургическом комбинате «Красный Октябрь». Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, будет поднят вопрос восстановления производственных мощностей и установления государственного контроля над АО «ВМЗ «Красный Октябрь». Участие в совещании примет губернатор Андрей Бочаров, представители Росимущества, Росатома, Роскосмоса, всех силовых ведомств.

Напомним, о необходимости вмешательства федерального центра в дело спасения стратегического предприятия, работающего в том числе и на выполнение оборонзаказа, от уничтожения и банкротства его собственником Дмитрием Герасименко, ранее заявлял бывший гендиректор АО ВМЗ «Красный Октябрь» и АО ВМК «Красный Октябрь» Валерий Явецкий. Подробности ситуации на «Красном Октябре» - в итоговой программе «Взгляд с Высоты», которая выйдет в эфир 10 декабря.



