|Экономика
|08.12.2017 10:18
Ситуацию на волгоградском комбинате «Красный Октябрь» обсудят в правительстве РФ
Сегодня в Москве состоится совещание под председательством зампреда правительства РФ Дмитрия Рогозина, где обсудят ситуацию, сложившуюся на металлургическом комбинате «Красный Октябрь». Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, будет поднят вопрос восстановления производственных мощностей и установления государственного контроля над АО «ВМЗ «Красный Октябрь». Участие в совещании примет губернатор Андрей Бочаров, представители Росимущества, Росатома, Роскосмоса, всех силовых ведомств.
Напомним, о необходимости вмешательства федерального центра в дело спасения стратегического предприятия, работающего в том числе и на выполнение оборонзаказа, от уничтожения и банкротства его собственником Дмитрием Герасименко, ранее заявлял бывший гендиректор АО ВМЗ «Красный Октябрь» и АО ВМК «Красный Октябрь» Валерий Явецкий. Подробности ситуации на «Красном Октябре» - в итоговой программе «Взгляд с Высоты», которая выйдет в эфир 10 декабря.
Валерий Явецкий: кто и зачем топит «Красный Октябрь»
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|Экономика
|08.12.2017 11:12 (Обновлено: 08.12.2017 11:12)
Какую альтернативу по расчетам арендных платежей за землю готовы предложить чиновникам бизнесмены, чем может обернуться кризис одной из крупнейших волгоградских торговых сетей, в каких вопросах налоговая руководствуется принципами прецедентного английского права в интервью ИА «Высота 102» рассказал председатель волгоградского регионального отделения всероссийской общественной организации «Деловая Россия» Юрий Чехов. - Юрий Викторович, на днях стало известно, что волгоградские делороссы подготовили предложения по альтернативному порядку расчета арендной платы за земельные участки. Для бизнеса это вопрос более, чем актуальный. В чем смысл вашей методики? - На протяжении двух месяцев эксперты волгоградской «Деловой России» прорабатывали...
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|Происшествия
|08.12.2017 11:06
Большегрузный фургон почти с двумя тысячами бутылок "паленой" водки и коньяка задержали полицейские под Камышином. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, на нелегального торговца спиртным вышли, когда он продал местному жителю 90 бутылок коньяка и 40 бутылок водки известных брендов всего за восемь тысяч рублей. При обыске в машине бутлегера нашли весь его товар. Мужчина, уроженец Кабардино-Балкарии, рассказал правоохранителям, что продавал алкоголь "с колес" по дороге в Самару. Сейчас проводятся экспертизы изъятой продукции и устанавливаются все обстоятельства случившегося. Один из главных вопросов - сколько всего контрафакта было продано подпольным торговцем.
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|Общество
|08.12.2017 10:54
Посылку с мясными консервами из Туниса запретили к ввозу в Астрахань. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и республике Калмыкия, 30 жестяных банок общим весом более 11,5 кг пришли посылкой на главпочтамт Астрахани. На консервы отсутствовали разрешение Россельхознадзора на ввоз в Российскую Федерацию и ветеринарно-сопроводительные документы. Принято решение о возврате груза на территорию Туниса.
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|Общество
|08.12.2017 10:18
Доступ к сайту с объявлениями о продаже пернатых хищников, занесенных в Красную книгу, заблокирован по иску надзорного органа. Как сообщил ИА "Высота 102" и.о. Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов, в ходе мониторинга сети Интернет был обнаружен сайт, который содержал предложение о продаже степной пустельги с указанием цены птицы и контактных телефонов. Вход на сайт был свободным. Степная пустельга - мелкая хищная птица семейства соколиных. Она внесена в перечень (список) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. Это послужило основанием для направления заявления в суд о запрете распространения этой информации.
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|Общество
|08.12.2017 09:59
В избирком Волгоградской области привезли свыше 40 тысяч подписей за проведение референдума о времени
В эти минуты избирательная комиссия Волгоградской области принимает от инициативной группы ящики, содержащие более 40 тысяч подписных листов в поддержку проведения референдума. Как сообщает ИА «Высота 102», комиссии сегодня предстоит провести жеребьевку и определить, какие 20% подписей граждан подлежат проверке на достоверность и правильность оформления. Всего будет проверено на подлинность 7541 подпись. А перед этим все 41,5 тысячи подписных листов пересчитают. Напомним, для дальнейшего хода процедуры по подготовке к референдуму о времени инициативная группа была обязана собрать почти 38 тысяч подписей избирателей Волгоградской области. В результате с середины ноября по...
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|Происшествия
|08.12.2017 09:59 (Обновлено: 08.12.2017 10:08)
Два человека пострадали при столкновении легкового автомобиля и грузовика в Светлоярском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, водитель "МАЗа" остановился на проезжей части для замены колеса. В это время в его машину врезалась легковушка "ВАЗ-2112". При столкновении пострадали водитель и пассажир "ВАЗа". Их доставили в одну из больниц областного центра.
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|Происшествия
|08.12.2017 09:22
Сегодня примерно в 8.40 в поселке Береславка Калачевского района школьный автобус сбил пенсионерку. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы происшествия, 89-летняя женщина скончалась на месте ДТП до прибытия бригады «Скорой помощи». Как пояснили информагентству в пресс-службе ГУ МВД по региону, водитель автобуса выезжал задним ходом из гаража и не заметил проходившую мимо старушку. Детей в момент трагического инцидента в салоне автобуса не было.
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|Общество
|08.12.2017 06:30
Вот такие впечатляющие фотографии прислали нам жители Центрального района, которые длительное время наблюдают пейзажи из незакрытых траншей. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, возмущает даже другое – отсутствие каких-либо работ на коммунальных объектах. «После долгого ожидания определенных работ по устранению аварии на данном участке к выкопанной яме добавили еще две по улице Двинская и одна рядом с домом №7б по улице Ткачева. В местах прокладки труб скопилась вода и пар. Если задуматься о том, через какие коммуникации доставляется холодная и горячая вода, возникает вопрос – каково качество поставляемых ресурсов и имеют ли эти ресурсы...
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|Аналитика
|07.12.2017 20:00
Смотрите сегодня в программе: депутатов волгоградской городской думы Алексея Зверева, Евгения Щура и их бывшего коллегу Федора Литвиненко предпочли оставить в изоляции на время следствия. 4 кг смерти: молодой курьер с сумкой, набитой синтетическими наркотиками, задержан по дороге в Волгоград. Операция «Жилье»: сотрудники МЧС напомнили жителям Краснослободска о правилах соблюдения пожарной безопасности. Арбитражный суд решил так: заявление швейцарской фирмы о банкротстве завода «Красный Октябрь» оставили без движения. А никто и не обещал, что будет в срок: лестничные сходы с Комсомольского путепровода вот - вот доделают. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала...
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|Экономика
|07.12.2017 18:25
В течение одного месяца, согласно решению арбитражного суда Волгоградской области, компания "Дорстройсервис" из Северной Осетии-Алании должна устранить дефекты на проспекте Жукова и ряде улиц в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на судебное решение, участки разрушения асфальтобетонного покрытия проезжей части, колейность и проблемы с люками были зафиксированы комиссией в марте этого года. В ее состав вошли представители МУ "Комдострой", подрядчика ООО "Дорстройсервис". Все дефекты выявлены в период гарантийного срока, предусмотренного муниципальным контрактом по ремонту дорог. В судебном решении прописаны объекты, где необходимо выполнить работы. Это ул. Хользунова в Краснооктябрьском районе Волгограда, где зафиксировано разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части...
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|Газетный киоск
|07.12.2017 18:00 (Обновлено: 08.12.2017 09:21)
Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"), следовавший из Петербурга в Нальчик (рейс DP-511), совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда из-за курильщика на борту, сообщил "Интерфаксу" источник в компании. "Около 16.00 по московскому времени была совершена вынужденная посадка в аэропорту Волгограда. Причина - курение на борту", - сказал собеседник агентства. Нарушителю правил полета грозит крупный штраф. Кроме того, перевозчик может обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании с пассажира понесенных в результате инцидента убытков. Так, в четверг, 7 декабря, Тосненский районный суд Ленинградской области удовлетворил иск АК "Победа" к М.А. Халилову на 190 тыс....
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|Политика
|07.12.2017 17:36
Волгоградская областная дума намерена поддержать поправки в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, которые напрямую коснутся автолюбителей. Как сообщает ИА «Высота 102», вводимые Госдумой новшества касаются порядка определения предельно допустимой концентрации наркотических или психотропных веществ в крови водителей. В регпарламенте с инициативой о поддержке проекта выступили председатель комитета по охране здоровья Наталья Семенова и вице-спикер облдумы Сергей Горняков. На первый взгляд, инициатива кажется шокирующей. Но на самом деле, как установили эксперты, до 5% лабораторных исследований на предмет выявления запрещенных веществ в крови автовладельцев дают положительные результаты из-за банального приема лекарств. Причем, зачастую дело не в игнорировании водителями запрета...
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|Расследования
|07.12.2017 16:58
Сегодня Центральный районный суд Волгограда отказал в удовлетворении жалобы руководства АО «ВМК «Красный Октябрь» на действия следователя ГУ МВД по Волгоградской области Игоря Смирнова, продлившего арест на акции металлургического комбината и на имущество предприятия – электросталеплавильный цех №2 (ЭСПЦ №2). Суд согласился с доводами следователя, что продление ареста является необходимым для расследования дела в отношении владельца металлургического комбината – Дмитрия Герасименко, которого подозревают в хищении кредита в размере 65 миллионов долларов. Также сохранение имущества предприятия - это гарантия удовлетворения требований существующих кредиторов. Между тем, представители предприятия заявили, что арест на здание цеха является препятствием для установки сухой газоочистки,...
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|Спорт
|07.12.2017 16:19
Статья британской газеты о Калининграде, Нижнем Новгороде и Волгограде вызвала бурное обсуждение футбольных фанатов
Рассказ газеты «Independent» о трех городах России, в которых матчи группового этапа ЧМ-2018 сыграет сборная Великобритании, вызвал читательское обсуждение с уклоном на историю Второй мировой войны, сообщает ИА «Высота 102». Дело в том, что в конце статьи журналисты дали английским болельщикам совет избегать в России разговоров о войне. Особенно, когда имеет место употребление алкоголя. А если уж дискуссии избежать не удалось, то британцам посоветовали никогда не высказывать сомнений, что это именно Россия победила в войне. Рекомендации предшествовал очень краткий экскурс в историю Волгограда, носившего имя - Сталинград. Английским фанатам рассказали, что им предстоит посетить место, где...
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|Политика
|07.12.2017 16:15
С завтрашнего дня к обязанностям директора МУП «Метроэлектротранс» приступает Михаил Демидов. Как сообщает ИА «Высота 102», он назначен на смену бывшему руководителю Евгению Тимофееву. Демидов приехал в Волгоград из российской столицы, где долгие годы трудился на предприятии «Мосгортранс». С 2005 года возглавлял сразу три троллейбусных парка, обслуживающих порядка 500 троллейбусов и другой техники с общей штатной численностью порядка 1,5 тысячи сотрудников. В 1999 году Демидов окончил Московский государственный открытый университет имени Черномырдина, получив специальность инженера-электромеханика. Перед новым руководителем поставлены задачи по развитию предприятия и обеспечения максимальной нагрузкой завода «ВЭТА», который занимается ремонтом подвижного состава. В настоящее время износ...
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8 декабря 10:18
Ситуацию на волгоградском комбинате «Красный Октябрь» обсудят в правительстве РФ 14
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Экономика
8 декабря 10:18
Ситуацию на волгоградском комбинате «Красный Октябрь» обсудят в правительстве РФ 14
7 декабря 18:25
7 декабря 14:54
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