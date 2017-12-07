







В эти минуты избирательная комиссия Волгоградской области принимает от инициативной группы ящики, содержащие более 40 тысяч подписных листов в поддержку проведения референдума. Как сообщает ИА «Высота 102», комиссии сегодня предстоит провести жеребьевку и определить, какие 20% подписей граждан подлежат проверке на достоверность и правильность оформления. Всего будет проверено на подлинность 7541 подпись. А перед этим все 41,5 тысячи подписных листов пересчитают.













Напомним, для дальнейшего хода процедуры по подготовке к референдуму о времени инициативная группа была обязана собрать почти 38 тысяч подписей избирателей Волгоградской области. В результате с середины ноября по начало декабря было собрано порядка 40 тысяч автографов граждан, которые поддержали идею проведения всенародного голосования. В ближайшее время областная дума назначит дату референдума. Скорее всего, это будет 18 марта 2018 года – день выборов президента России. На всеобщее голосование выносится вопрос о целесообразности перевода стрелок часов на 1 час вперед от московского времени.











