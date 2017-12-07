В Волгоградской области школьный автобус насмерть сбил пенсионерку

Как пояснили информагентству в пресс-службе ГУ МВД по региону, водитель автобуса выезжал задним ходом из гаража и не заметил проходившую мимо старушку. Детей в момент трагического инцидента в салоне автобуса не было.

Сегодня примерно в 8.40 в поселке Береславка Калачевского района школьный автобус сбил пенсионерку. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы происшествия, 89-летняя женщина скончалась на месте ДТП до прибытия бригады «Скорой помощи».