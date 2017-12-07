



Волгоградская областная дума намерена поддержать поправки в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, которые напрямую коснутся автолюбителей. Как сообщает ИА «Высота 102», вводимые Госдумой новшества касаются порядка определения предельно допустимой концентрации наркотических или психотропных веществ в крови водителей. В регпарламенте с инициативой о поддержке проекта выступили председатель комитета по охране здоровья Наталья Семенова и вице-спикер облдумы Сергей Горняков.

На первый взгляд, инициатива кажется шокирующей. Но на самом деле, как установили эксперты, до 5% лабораторных исследований на предмет выявления запрещенных веществ в крови автовладельцев дают положительные результаты из-за банального приема лекарств. Причем, зачастую дело не в игнорировании водителями запрета на управление транспортом, который может быть прописан в инструкциях к препаратам. Винить в таких случаях стоит длительный период метаболизма человека, принимавшего лекарства с наркотическими веществами в своем составе. Отдельные компоненты некоторых препаратов выводятся из организма человека только через несколько дней после их приема, или даже через месяц.

В пояснительной записке к проекту поправок в КоАП РФ в качестве примера приводятся такие препараты, как корвалол, или валокордин, содержащие фенофарбитал. Период выведения данного вещества из тела человека может достигать трех суток. В списке коварных обезболивающих «пилюль» оказались и те, что содержат кодеин, производным веществом которого является морфин. В список аптечных средств, содержащих запрещенные для автолюбителей вещества, также входят различные сердечные и противоаллергенные препараты.

Суть законопроекта – установить максимально допустимый уровень концентраций для наркотических и психотропных веществ, обнаружение которых в крови водителя не обернется для него административным штрафом. Перечень конкретных веществ, а также их разрешенные дозы установит правительство России.



