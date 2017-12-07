|Политика
|07.12.2017 17:36
Волгоградские депутаты «за» введение допустимой концентрации наркотиков в крови водителей
Волгоградская областная дума намерена поддержать поправки в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, которые напрямую коснутся автолюбителей. Как сообщает ИА «Высота 102», вводимые Госдумой новшества касаются порядка определения предельно допустимой концентрации наркотических или психотропных веществ в крови водителей. В регпарламенте с инициативой о поддержке проекта выступили председатель комитета по охране здоровья Наталья Семенова и вице-спикер облдумы Сергей Горняков.
На первый взгляд, инициатива кажется шокирующей. Но на самом деле, как установили эксперты, до 5% лабораторных исследований на предмет выявления запрещенных веществ в крови автовладельцев дают положительные результаты из-за банального приема лекарств. Причем, зачастую дело не в игнорировании водителями запрета на управление транспортом, который может быть прописан в инструкциях к препаратам. Винить в таких случаях стоит длительный период метаболизма человека, принимавшего лекарства с наркотическими веществами в своем составе. Отдельные компоненты некоторых препаратов выводятся из организма человека только через несколько дней после их приема, или даже через месяц.
В пояснительной записке к проекту поправок в КоАП РФ в качестве примера приводятся такие препараты, как корвалол, или валокордин, содержащие фенофарбитал. Период выведения данного вещества из тела человека может достигать трех суток. В списке коварных обезболивающих «пилюль» оказались и те, что содержат кодеин, производным веществом которого является морфин. В список аптечных средств, содержащих запрещенные для автолюбителей вещества, также входят различные сердечные и противоаллергенные препараты.
Суть законопроекта – установить максимально допустимый уровень концентраций для наркотических и психотропных веществ, обнаружение которых в крови водителя не обернется для него административным штрафом. Перечень конкретных веществ, а также их разрешенные дозы установит правительство России.
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Маленькому Гоше 5,5 лет. Таких как он принято называть «солнечными» детьми. Также, как и все остальные сверстники, он...
|Аналитика
|07.12.2017 20:00
Смотрите сегодня в программе: депутатов волгоградской городской думы Алексея Зверева, Евгения Щура и их бывшего коллегу Федора Литвиненко предпочли оставить в изоляции на время следствия. 4 кг смерти: молодой курьер с сумкой, набитой синтетическими наркотиками, задержан по дороге в Волгоград. Операция «Жилье»: сотрудники МЧС напомнили жителям Краснослободска о правилах соблюдения пожарной безопасности. Арбитражный суд решил так: заявление швейцарской фирмы о банкротстве завода «Красный Октябрь» оставили без движения. А никто и не обещал, что будет в срок: лестничные сходы с Комсомольского путепровода вот - вот доделают. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала...
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|Экономика
|07.12.2017 18:25
В течение одного месяца, согласно решению арбитражного суда Волгоградской области, компания "Дорстройсервис" из Северной Осетии-Алании должна устранить дефекты на проспекте Жукова и ряде улиц в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на судебное решение, участки разрушения асфальтобетонного покрытия проезжей части, колейность и проблемы с люками были зафиксированы комиссией в марте этого года. В ее состав вошли представители МУ "Комдострой", подрядчика ООО "Дорстройсервис". Все дефекты выявлены в период гарантийного срока, предусмотренного муниципальным контрактом по ремонту дорог. В судебном решении прописаны объекты, где необходимо выполнить работы. Это ул. Хользунова в Краснооктябрьском районе Волгограда, где зафиксировано разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части...
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|Газетный киоск
|07.12.2017 18:00
Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"), следовавший из Петербурга в Нальчик (рейс DP-511), совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда из-за курильщика на борту, сообщил "Интерфаксу" источник в компании. "Около 16.00 по московскому времени была совершена вынужденная посадка в аэропорту Волгограда. Причина - курение на борту", - сказал собеседник агентства. Нарушителю правил полета грозит крупный штраф. Кроме того, перевозчик может обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании с пассажира понесенных в результате инцидента убытков. Так, в четверг, 7 декабря, Тосненский районный суд Ленинградской области удовлетворил иск АК "Победа" к М.А. Халилову на 190 тыс....
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|Расследования
|07.12.2017 16:58
Сегодня Центральный районный суд Волгограда отказал в удовлетворении жалобы руководства АО «ВМК «Красный Октябрь» на действия следователя ГУ МВД по Волгоградской области Игоря Смирнова, продлившего арест на акции металлургического комбината и на имущество предприятия – электросталеплавильный цех №2 (ЭСПЦ №2). Суд согласился с доводами следователя, что продление ареста является необходимым для расследования дела в отношении владельца металлургического комбината – Дмитрия Герасименко, которого подозревают в хищении кредита в размере 65 миллионов долларов. Также сохранение имущества предприятия - это гарантия удовлетворения требований существующих кредиторов. Между тем, представители предприятия заявили, что арест на здание цеха является препятствием для установки сухой газоочистки,...
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|Спорт
|07.12.2017 16:19 (Обновлено: 07.12.2017 16:29)
Статья британской газеты о Калининграде, Нижнем Новгороде и Волгограде вызвала бурное обсуждение футбольных фанатов
Рассказ газеты «Independent» о трех городах России, в которых матчи группового этапа ЧМ-2018 сыграет сборная Великобритании, вызвал читательское обсуждение с уклоном на историю Второй мировой войны, сообщает ИА «Высота 102». Дело в том, что в конце статьи журналисты дали английским болельщикам совет избегать в России разговоров о войне. Особенно, когда имеет место употребление алкоголя. А если уж дискуссии избежать не удалось, то британцам посоветовали никогда не высказывать сомнений, что это именно Россия победила в войне. Рекомендации предшествовал очень краткий экскурс в историю Волгограда, носившего имя - Сталинград. Английским фанатам рассказали, что им предстоит посетить место, где...
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|Политика
|07.12.2017 16:15
С завтрашнего дня к обязанностям директора МУП «Метроэлектротранс» приступает Михаил Демидов. Как сообщает ИА «Высота 102», он назначен на смену бывшему руководителю Евгению Тимофееву. Демидов приехал в Волгоград из российской столицы, где долгие годы трудился на предприятии «Мосгортранс». С 2005 года возглавлял сразу три троллейбусных парка, обслуживающих порядка 500 троллейбусов и другой техники с общей штатной численностью порядка 1,5 тысячи сотрудников. В 1999 году Демидов окончил Московский государственный открытый университет имени Черномырдина, получив специальность инженера-электромеханика. Перед новым руководителем поставлены задачи по развитию предприятия и обеспечения максимальной нагрузкой завода «ВЭТА», который занимается ремонтом подвижного состава. В настоящее время износ волгоградских троллейбусов...
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|Экология
|07.12.2017 15:49
Нарушения природоохранного законодательства были выявлены в результате проверки ГБУ "Волгоградавтодор". Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, в процессе деятельности предприятия в городе Быково образуется множество отходов, но утвержденных в установленном порядке нормативов их образования и лимитов на размещение нет. Отходы представляют собой ртутные лампы, аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, масла моторные отработанные, масла индустриальные отработанные и др. Прокуратура указала предприятию, что это нарушает действующее законодательство. К административной ответственности было привлечено виновное должностное лицо, внесено представление об устранении выявленных нарушений. Однако в надзорное ведомство о принятых мерах в установленный месячный срок не сообщалось, представление с участием представителя прокуратуры не...
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|Происшествия
|07.12.2017 14:57
Крупную партию синтетического наркотика - более 4 килограммов - изъяли в Волгоградской области у наркокурьера из Москвы. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, инспекторы ДПС совместно с оперативниками регионального УФСБ остановили на посту в Городищенском районе для проверки автомобиль "Toyota Estima". Наркотики были обнаружены в дорожной сумке пассажира. В ней находилось 13 полимерных свертков с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик. Подозреваемый – 24-летний гражданин – сознался в том, что выполнял функцию курьера. Он пояснил, что партию наркотика приобрел в Москве у неизвестного лица и перевозил в Волгоград для реализации его мелкими...
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|Экономика
|07.12.2017 14:54
Росстат рассчитал стоимость новогоднего стола для жителей российских регионов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата, стоимость рассчитана исходя из цены самых популярных продуктов и блюд – это говядина бескостная, куры, колбаса сырокопченая, мясокопчености, рыбные деликатесы, икра лососевых рыб, консервы рыбные, масло сливочное, огурцы консервированные, соки фруктовые, конфеты шоколадные, торты, чай, хлеб, картофель, огурцы свежие, помидоры свежие, яблоки, апельсины, лимоны, водка, коньяк, вино игристое, вода минеральная и газированная, а также салат «Оливье» и «Сельдь под шубой». Так, новогодний стол жителям Волгоградской области обойдется в 5804,54 рубля, что выше данных по прошлому году почти...
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|Общество
|07.12.2017 13:47
Ольховский районный суд обязал администрацию Октябрьского сельского поселения принять меры по созданию специализированных служб по вопросам похоронного дела. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение суда, с иском в интересах неопределенного круга лиц обратился прокурор района. В судебном заседании установлено, что на территории указанного сельского поселения расположено одно кладбище, которое находится в собственности администрации сельского поселения. Однако специализированная служба по вопросам похоронного дела на территории поселения не создавалась, порядок деятельности такой службы не утверждался. По мнению суда, все это нарушает права неопределенного круга лиц на получение гарантированного перечня услуг по погребению. Судебное решение должно быть исполнено в течение...
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|Общество
|07.12.2017 13:11
Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области объявил о проведении с сегодняшнего дня открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории региона. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на приказ ведомства, победителям - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - будут выданы свидетельства сроком на 5 лет. Всего будет разыграно 7 лотов по маршрутам: "г.Волгоград - х.Песковатка", "г.Волгоград - х. Степаневка", "г.Камышин - с. Лебяжье", "г.Новоаннинский - х. Шарашенский", "г.Волгоград - с. Гурово", "г.Волгоград - с.Ольховка" и "г.Волгоград - с. Старая Полтавка". Одним из условий конкурса является перевозка отдельных...
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|Политика
|07.12.2017 12:20
В Волгоградской области референдум о времени обойдется без досрочного голосования и открепительных листов
Избирком Волгоградской области торопится привести закон о региональном референдуме в соответствии с федеральным законодательством. Как сообщает ИА «Высота 102», в областную думу внесен проект поправок, определяющий каждый из этапов подготовки и проведения народного голосования. В действующем законе выявлены расхождения с федеральными нормами, уточнений требуют также ряд формулировок и терминов. В первую очередь, из областного закона парламентариям предстоит вычеркнуть пункт о возможности досрочного голосования и действия открепительных удостоверений на областном референдуме. Соответствующие изменения вступили в силу на федеральном уровне летом текущего года. Те избиратели, которые в день референдума, будут находиться далеко от своего избирательного участка, как предписывает федеральный закон,...
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|Экономика
|07.12.2017 12:09
Арбитражный суд Волгоградской области оставил без движения заявление швейцарской компании RED OKTOBER INTERNATIONAL SA о признании АО «Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь» банкротом. Как сообщает ИА «Высота 102», данное сообщение появилось на сайте суда, впрочем, пока без мотивировки – на основании чего было принято такое решение. Между тем, по стандартной ситуации, заявление оставляют без движения, если оно составлено с нарушениями. Однако данный факт не является препятствием для подачи аналогичного заявления после исправления нарушений. Но пока можно сказать, что рассмотрение дела о банкротстве «Красного Октября» отложено в ящик – правда, неизвестно, в долгий ли. Напомним, учредителями швейцарской компании Red October International...
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|Телеком
|07.12.2017 12:06
Новый фильм легендарной космической саги «Звёздные Войны: Последние джедаи» стартует в российском прокате с 14 декабря. «МегаФон» и Mastercard дарят всем поклонникам саги скидку 20% на покупку билетов, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора. Скидку могут получить держатели банковской карты «МегаФона» платежной системы Mastercard уже с 1 декабря при покупке билетов на фильм «Звёздные Войны: Последние джедаи» через мобильное приложение «Киноход» или на сайте kinohod.ru. «Сила - важнейшее понятие в саге Звёздные Войны. По сути, это всеобъемлющая связующая энергия. Так же и мы создаем вокруг своих абонентов единую экосистему сервисов и партнерств. Теперь при помощи банковской...
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|Происшествия
|07.12.2017 11:47
Полицейские задержали 25-летнего жителя Урюпинска за вымогательство денег у местной жительницы за неразглашении информации об отце ее ребенка. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по региону, задержанный, работающий водителем на одном из заводов, случайно узнав подробности личной жизни потерпевшей, неоднократно обращался к ней с требованием передачи денежных средств за неразглашение её тайны. Всего за указанный период им было получено 118 тысяч рублей. При получении очередной суммы, стражами порядка вымогатель был задержан. Вину свою в содеянном признал. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.
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Волгоградские депутаты «за» введение допустимой концентрации наркотиков в крови водителей 15
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7 декабря 17:36
Волгоградские депутаты «за» введение допустимой концентрации наркотиков в крови водителей 15
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