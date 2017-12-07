



С завтрашнего дня к обязанностям директора МУП «Метроэлектротранс» приступает Михаил Демидов. Как сообщает ИА «Высота 102», он назначен на смену бывшему руководителю Евгению Тимофееву.

Демидов приехал в Волгоград из российской столицы, где долгие годы трудился на предприятии «Мосгортранс». С 2005 года возглавлял сразу три троллейбусных парка, обслуживающих порядка 500 троллейбусов и другой техники с общей штатной численностью порядка 1,5 тысячи сотрудников. В 1999 году Демидов окончил Московский государственный открытый университет имени Черномырдина, получив специальность инженера-электромеханика.

Перед новым руководителем поставлены задачи по развитию предприятия и обеспечения максимальной нагрузкой завода «ВЭТА», который занимается ремонтом подвижного состава. В настоящее время износ волгоградских троллейбусов превышает 80%, а средний их возраст равен 21 году.

В последнее время «МЭТ» взял курс на расширение видов деятельности. Так, минувшим летом предприятие стало учредителем ООО «Пассажирский порт Волгограда», взяв на себя функции речных перевозок. Кроме того, проведены аукционы на поставку 10 низкопольных трамвайных вагонов. В августе текущего года предприятие получило еще и 25 автобусов большой вместимости. Сегодня в МУПе рассматриваются различные варианты обновления троллейбусного парка, в том числе, за счет электробусов и троллейбусов с возможностью автономного хода.



