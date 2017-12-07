Статья британской газеты о Калининграде, Нижнем Новгороде и Волгограде вызвала бурное обсуждение футбольных фанатов









Рассказ газеты «Independent» о трех городах России, в которых матчи группового этапа ЧМ-2018 сыграет сборная Великобритании, вызвал читательское обсуждение с уклоном на историю Второй мировой войны, сообщает ИА «Высота 102». Дело в том, что в конце статьи журналисты дали английским болельщикам совет избегать в России разговоров о войне. Особенно, когда имеет место употребление алкоголя. А если уж дискуссии избежать не удалось, то британцам посоветовали никогда не высказывать сомнений, что это именно Россия победила в войне. Рекомендации предшествовал очень краткий экскурс в историю Волгограда, носившего имя - Сталинград. Английским фанатам рассказали, что им предстоит посетить место, где было остановлено шествие германской армии на восток. «Полмиллиона человек потеряли свои жизни во время величайшей битвы Второй мировой войны (или Великой Отечественной войны, как ее называют в России)», - пишет Independent.













В Калининграде - бывшем Кенигсберге и самой западной точке России, английским болельщикам посоветовали внимательно смотреть по сторонам - «возможно, вы увидите один или два комплекса «Искандер», способных нести ядерное оружие». Стадион Калининграда, представлен фотоизображением, на переднем плане которого жидкая грязь и камыши.













Нижний Новгород издание охарактеризовало, как красивый старинный город в центре России с множеством «темных страниц» в истории. В этой связи вспомнили родившегося якобы в Нижнем Бориса Немцова - «бывшего премьер-министра и оппозиционного лидера», а также «советского диссидента» Андрея Сахарова. Но, в целом, британская газета дала Нижнему Новгороду хорошие рекомендации, отметив бурную культурную жизнь и то, что футбольный стадион построен в красивом месте. Про «Волгоград Арену» в статье ничего не сказано. Публикация вызвала активное обсуждение среди читателей, на форуме активизировались «знатоки» политической ситуации и истории Второй мировой войны. Впрочем, нашлись комментаторы, которые посоветовали британцам не верить лжи о России, расслабиться и готовиться к чудесам, потому что большинство русских обладает чувством юмора и любит повеселиться.







