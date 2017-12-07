Нарушения природоохранного законодательства были выявлены в результате проверки ГБУ "Волгоградавтодор". Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, в процессе деятельности предприятия в городе Быково образуется множество отходов, но утвержденных в установленном порядке нормативов их образования и лимитов на размещение нет. Отходы представляют собой ртутные лампы, аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, масла моторные отработанные, масла индустриальные отработанные и др. Прокуратура указала предприятию, что это нарушает действующее законодательство. К административной ответственности было привлечено виновное должностное лицо, внесено представление об устранении выявленных нарушений. Однако в надзорное ведомство о принятых мерах в установленный месячный срок не сообщалось, представление с участием представителя прокуратуры не рассматривалось. В результате по факту умышленного неисполнения законных требований прокурора было возбуждено административное производство, по итогам его рассмотрения виновное лицо - начальник отдела по контролю за промышленно-производственной безопасностью и недропользованием - оштрафовано.



