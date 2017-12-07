Росстат "положил" на новогодний стол волгоградцев красную икру, копчености и рыбные деликатесы









Росстат рассчитал стоимость новогоднего стола для жителей российских регионов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата, стоимость рассчитана исходя из цены самых популярных продуктов и блюд – это говядина бескостная, куры, колбаса сырокопченая, мясокопчености, рыбные деликатесы, икра лососевых рыб, консервы рыбные, масло сливочное, огурцы консервированные, соки фруктовые, конфеты шоколадные, торты, чай, хлеб, картофель, огурцы свежие, помидоры свежие, яблоки, апельсины, лимоны, водка, коньяк, вино игристое, вода минеральная и газированная, а также салат «Оливье» и «Сельдь под шубой». Так, новогодний стол жителям Волгоградской области обойдется в 5804,54 рубля, что выше данных по прошлому году почти на 5%. Меньше всего среди регионов России потратят на застолье 31 декабря жители Ингушетии – всего 3153,25 рублей, Калмыкии – 4404,61 рубль. Стоимость новогоднего стола для жителей Саратовской области составила 5587,67 рублей. Москвичам придется выложить за вкусности 7476,26 рублей, а дороже всего обойдется новогодний стол для жителей северных регионов – Чукотского автономного округа (8178 рублей) и Ненецкого автономного округа (7733 рубля). В среднем, как считают в Росстате, в России на новогодний стол потратят не более 6078 рублей.



