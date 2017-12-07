Ольховский районный суд обязал администрацию Октябрьского сельского поселения принять меры по созданию специализированных служб по вопросам похоронного дела. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение суда, с иском в интересах неопределенного круга лиц обратился прокурор района. В судебном заседании установлено, что на территории указанного сельского поселения расположено одно кладбище, которое находится в собственности администрации сельского поселения. Однако специализированная служба по вопросам похоронного дела на территории поселения не создавалась, порядок деятельности такой службы не утверждался. По мнению суда, все это нарушает права неопределенного круга лиц на получение гарантированного перечня услуг по погребению. Судебное решение должно быть исполнено в течение одного месяца со дня его вступления в силу. Пока у администрации сельского поселения есть право его обжаловать. Аналогичные решение приняты судом еще в отношении пяти сельских поселений Ольховского района - Липовского, Гуровского, Солодчинского, Романовского и Нежинского.