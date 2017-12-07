В Волгоградской области определят перевозчиков по семи межмуниципальным маршрутам

Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области объявил о проведении с сегодняшнего дня открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории региона. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на приказ ведомства, победителям - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - будут выданы свидетельства сроком на 5 лет. Всего будет разыграно 7 лотов по маршрутам: "г.Волгоград - х.Песковатка", "г.Волгоград - х. Степаневка", "г.Камышин - с. Лебяжье", "г.Новоаннинский - х. Шарашенский", "г.Волгоград - с. Гурово", "г.Волгоград - с.Ольховка" и "г.Волгоград - с. Старая Полтавка". Одним из условий конкурса является перевозка отдельных категорий граждан, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки при проезде на автобусах по указанным в лотах маршрутам.

Напомним, что результаты предыдущих конкурсов на организацию пассажирских перевозок становились причиной для судебных разбирательств. В 2016 году антимонопольный орган выявил ряд нарушений в действиях комитета и конкурсной комиссии по организации и проведению конкурса на получение свидетельств на осуществление межмуниципальных пассажирских перевозок. Однако в связи с тем, что по всем лотам были уже выданы свидетельства об осуществлении пассажирских перевозок, предписания было решено не предъявлять. При этом комиссия рекомендовала перевозчикам в индивидуальном порядке оспорить результаты конкурса в суде, что и сделали некоторые из них.



