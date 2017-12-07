|Телеком
|07.12.2017 12:06
Твой номер - твоя сила: «МегаФон» покажет последний фильм звездной саги по специальной цене
Новый фильм легендарной космической саги «Звёздные Войны: Последние джедаи» стартует в российском прокате с 14 декабря. «МегаФон» и Mastercard дарят всем поклонникам саги скидку 20% на покупку билетов, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора.
Скидку могут получить держатели банковской карты «МегаФона» платежной системы Mastercard уже с 1 декабря при покупке билетов на фильм «Звёздные Войны: Последние джедаи» через мобильное приложение «Киноход» или на сайте kinohod.ru.
«Сила - важнейшее понятие в саге Звёздные Войны. По сути, это всеобъемлющая связующая энергия. Так же и мы создаем вокруг своих абонентов единую экосистему сервисов и партнерств. Теперь при помощи банковской карты МегаФона именно наши абоненты могут купить билеты в кино с 20% скидкой», — комментирует директор по новым бизнесам и партнерствам «МегаФона» Ян Кухальский.
Эмитент карты ООО «Банк Раунд». Подробнее: bank.megafon.ru/specials и kinohod.ru
Валерий Явецкий: кто и зачем топит «Красный Октябрь»
Юрий Шевчук перед отъездом из Волгограда рассказал, "что же будет с Родиной и с нами"
В Волгоградской области рожденный в День Победы «солнечный» мальчик с семьей живет в «царстве плесени»
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Маленькому Гоше 5,5 лет. Таких как он принято называть «солнечными» детьми. Также, как и все остальные сверстники, он...
|Происшествия
|07.12.2017 14:57
Крупную партию синтетического наркотика - более 4 килограммов - изъяли в Волгоградской области у наркокурьера из Москвы. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, инспекторы ДПС совместно с оперативниками регионального УФСБ остановили на посту в Городищенском районе для проверки автомобиль "Toyota Estima". Наркотики были обнаружены в дорожной сумке пассажира. В ней находилось 13 полимерных свертков с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик. Подозреваемый – 24-летний гражданин – сознался в том, что выполнял функцию курьера. Он пояснил, что партию наркотика приобрел в Москве у неизвестного лица и перевозил в Волгоград для реализации его мелкими...
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|Экономика
|07.12.2017 14:54
Росстат рассчитал стоимость новогоднего стола для жителей российских регионов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата, стоимость рассчитана исходя из цены самых популярных продуктов и блюд – это говядина бескостная, куры, колбаса сырокопченая, мясокопчености, рыбные деликатесы, икра лососевых рыб, консервы рыбные, масло сливочное, огурцы консервированные, соки фруктовые, конфеты шоколадные, торты, чай, хлеб, картофель, огурцы свежие, помидоры свежие, яблоки, апельсины, лимоны, водка, коньяк, вино игристое, вода минеральная и газированная, а также салат «Оливье» и «Сельдь под шубой». Так, новогодний стол жителям Волгоградской области обойдется в 5804,54 рубля, что выше данных по прошлому году почти...
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|Общество
|07.12.2017 13:47
Ольховский районный суд обязал администрацию Октябрьского сельского поселения принять меры по созданию специализированных служб по вопросам похоронного дела. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение суда, с иском в интересах неопределенного круга лиц обратился прокурор района. В судебном заседании установлено, что на территории указанного сельского поселения расположено одно кладбище, которое находится в собственности администрации сельского поселения. Однако специализированная служба по вопросам похоронного дела на территории поселения не создавалась, порядок деятельности такой службы не утверждался. По мнению суда, все это нарушает права неопределенного круга лиц на получение гарантированного перечня услуг по погребению. Судебное решение должно быть исполнено в течение...
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|Общество
|07.12.2017 13:11
Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области объявил о проведении с сегодняшнего дня открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории региона. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на приказ ведомства, победителям - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - будут выданы свидетельства сроком на 5 лет. Всего будет разыграно 7 лотов по маршрутам: "г.Волгоград - х.Песковатка", "г.Волгоград - х. Степаневка", "г.Камышин - с. Лебяжье", "г.Новоаннинский - х. Шарашенский", "г.Волгоград - с. Гурово", "г.Волгоград - с.Ольховка" и "г.Волгоград - с. Старая Полтавка". Одним из условий конкурса является перевозка отдельных...
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|Политика
|07.12.2017 12:20
В Волгоградской области референдум о времени обойдется без досрочного голосования и открепительных листов
Избирком Волгоградской области торопится привести закон о региональном референдуме в соответствии с федеральным законодательством. Как сообщает ИА «Высота 102», в областную думу внесен проект поправок, определяющий каждый из этапов подготовки и проведения народного голосования. В действующем законе выявлены расхождения с федеральными нормами, уточнений требуют также ряд формулировок и терминов. В первую очередь, из областного закона парламентариям предстоит вычеркнуть пункт о возможности досрочного голосования и действия открепительных удостоверений на областном референдуме. Соответствующие изменения вступили в силу на федеральном уровне летом текущего года. Те избиратели, которые в день референдума, будут находиться далеко от своего избирательного участка, как предписывает федеральный закон,...
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|Экономика
|07.12.2017 12:09
Арбитражный суд Волгоградской области оставил без движения заявление швейцарской компании RED OKTOBER INTERNATIONAL SA о признании АО «Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь» банкротом. Как сообщает ИА «Высота 102», данное сообщение появилось на сайте суда, впрочем, пока без мотивировки – на основании чего было принято такое решение. Между тем, по стандартной ситуации, заявление оставляют без движения, если оно составлено с нарушениями. Однако данный факт не является препятствием для подачи аналогичного заявления после исправления нарушений. Но пока можно сказать, что рассмотрение дела о банкротстве «Красного Октября» отложено в ящик – правда, неизвестно, в долгий ли. Напомним, учредителями швейцарской компании Red October International...
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|Общество
|07.12.2017 12:02
Чиновник администрации городского округа город Михайловка по инициативе прокуратуры привлечен к административной ответственности за несоблюдение требований законодательства о государственном контроле (надзоре). Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе регионального надзорного ведомства, в нарушение требований законодательства начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Михайловка не вносил сведения в Единый реестр проверок о сроках проведения мероприятий по контролю, а также о правовых основаниях проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Нарушителю грозит штраф в размере до 3 тысяч рублей.
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|Происшествия
|07.12.2017 11:47
Полицейские задержали 25-летнего жителя Урюпинска за вымогательство денег у местной жительницы за неразглашении информации об отце ее ребенка. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по региону, задержанный, работающий водителем на одном из заводов, случайно узнав подробности личной жизни потерпевшей, неоднократно обращался к ней с требованием передачи денежных средств за неразглашение её тайны. Всего за указанный период им было получено 118 тысяч рублей. При получении очередной суммы, стражами порядка вымогатель был задержан. Вину свою в содеянном признал. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.
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|Аналитика
|07.12.2017 11:45
Зато остальным работающим в Волгоградской области похвастаться нечем. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на РИА-Рейтинг, который подготовили эксперты рейтингового агентства "РИА Рейтинг" медиагруппы МИА "Россия сегодня", Волгоградская область заняла всего лишь 60-е место в рейтинге зарплат и вошла в перечень 33 регионов, где средняя медианная зарплата (медианная зарплата – это диаграмма, наиболее корректно отражающая реальное состояние - прим. ред. ИА "Высота 102") ниже 20 тысяч рублей. В нашем регионе этот показатель составил 19,6 тысячи рублей. При этом всего лишь 1% работающих получает более 100 тысяч рублей в месяц. Зато у 16% работающих – получка ниже 10 тысяч рублей. Самые...
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|Экономика
|07.12.2017 11:26
Группа «НИКОХИМ» представила свою продукцию на международных выставках в Таиланде, Мексике и Испании
Волгоградская группа «НИКОХИМ» представила свою продукцию на специализированных международных выставках. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, на площадке международной выставки индустрии пластмасс и резинотехнической промышленности в Бангкоке (Таиланд) специалисты «НИКОХИМ» встретились с ведущими в странах Юго-Восточной Азии производителями полимерных композиций, автокомпонентов, изделий из резины. Синтетический гидроксид магния, предлагаемый волгоградскими химиками - одно из лучших в мире безгалогеновых решений в области обеспечения пожаробезопасности практически всех типов пластиков с точки зрения низкого дымовыделения, токсичности и агрессивности продуктов горения, а также минимального воздействия на окружающую среду. Этот химический продукт применяется также в производстве катализаторов, пищевой и фармацевтической промышленности. На выставке PLASTIMAGEN 2017,...
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|Расследования
|07.12.2017 10:54
Свое 50-летие придется встречать в СИЗО экс-депутату Федору Литвиненко, который является одним из фигурантов громкого уголовного дела о мошенничестве в сфере автострахования. Сегодня суд продлил Литвиненко срок содержания под стражей до 27 марта 2018 года. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе областного суда, такое решение было принято всего несколько минут назад. Накануне арест был продлен его "коллегам" по уголовному делу - депутатам Евгению Щуру и Алексею Звереву. Их обвиняют в мошенничестве с автостраховкой и организации преступного сообщества. Ущерб от деятельности ОПГ автоподставщиков составляет около 50 миллионов рублей, а количество преступных эпизодов более 700. Юбилей у Литвиненко 17 марта. ...
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|Расследования
|07.12.2017 10:40
Апелляционная инстанция Волгоградского облсуда оставила без изменения приговор серийному "маньяку в белом шарфе", осужденному к 14,5 годам колонии строго режима. Об этом ИА "Высота 102" сегодня сообщили в пресс-службе облсуда. Напомним, в июне Краснооктябрьский районный суд вынес приговор гражданину по имени Армани Ахеян, которого следователи и волгоградцы прозвали "маньяком в белом шарфе". С декабря 2015 года по апрель 2016 года Ахеян в подъездах домов нападал на местных жительниц и совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера, угрожая при этом отверткой или ножом. Жертвами преступника стали 9 женщин от 16 до 27 лет, проживающих в Дзержинском, Советском, Тракторозаводском, Краснооктябрьском районах....
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|Спорт
|07.12.2017 10:09
Подрядная организация начала установку спортивного оборудования во дворах Краснооктябрьского района. Новые гимнастические городки уже появились в Красноармейском и Кировском районах, монтажные работы ведутся одновременно в нескольких районах города, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгограда. Монтаж спортивных городков на дворовых территориях ведется с начала недели. В ближайшие дни комплексы появятся в ряде дворов Краснооктябрьского района, по ул. Фадеева, 29, ул. Зины Маресевой, 7 и ул. Воронкова, 29а. На юге города работы завершены. Спортивно-игровые комплексы имеют прочную, антивандальную конструкцию и выполнены из безопасных материалов. В ряде дворов в дополнение к новым детским городкам будут установлены спортивные...
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|Газетный киоск
|07.12.2017 09:46
"Комсомольская правда" от 7.12.2017. Южная Корея призвала российских спортсменов приехать в Пхёнчхан для участия в Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом. Такое заявление сделали в министерстве культуры спора и туризма республики. "Мы призываем к активному участию спортсменов со всего мира, занимающихся зимними видами спорта, включая российских", - говорится в сообщении. Подчеркивается также, что Южная Корея сожалеет о таком решении Международного олимпийского комитета в отношении спортсменов из России и готова принять их у себя на Играх. Власти страны ожидают, что Олимпиада может стать хорошей возможность для укрепления дружественных отношений между республикой и РФ, передает Ренхап. Напомним, что во вторник МОК...
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|Расследования
|07.12.2017 08:33
Трое пострадавших солдат-срочников, получивших накануне травмы от наезда автомобиля на колонну, доставлены в военный госпиталь Волгоградского гарнизона в областной центр. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», инцидент произошел в одной из воинских частей, которая дислоцируется в Калачевском районе. По предварительным данным, один из военнослужащих, разогрев автомобиль "Волга", начал движение с запотевшими стеклами и врезался в строй сослуживцев. В результате трое солдат получили ранения. У двоих - сотрясение мозга, у одного из пострадавших, помимо этого, - закрытая черепно-мозговая травма и перелом голени. У третьего срочника – ушиб ноги.
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