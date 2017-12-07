Арбитражный суд Волгоградской области оставил без движения заявление швейцарской компании RED OKTOBER INTERNATIONAL SA о признании АО «Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь» банкротом. Как сообщает ИА «Высота 102», данное сообщение появилось на сайте суда, впрочем, пока без мотивировки – на основании чего было принято такое решение. Между тем, по стандартной ситуации, заявление оставляют без движения, если оно составлено с нарушениями. Однако данный факт не является препятствием для подачи аналогичного заявления после исправления нарушений. Но пока можно сказать, что рассмотрение дела о банкротстве «Красного Октября» отложено в ящик – правда, неизвестно, в долгий ли. Напомним, учредителями швейцарской компании Red October International...

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