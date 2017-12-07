Арбитражный суд Волгоградской области отложил возможное банкротство «Красного Октября»

Арбитражный суд Волгоградской области оставил без движения заявление швейцарской компании RED OKTOBER INTERNATIONAL SA о признании АО «Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь» банкротом. Как сообщает ИА «Высота 102», данное сообщение появилось на сайте суда, впрочем, пока без мотивировки – на основании чего было принято такое решение. Между тем, по стандартной ситуации, заявление оставляют без движения, если оно составлено с нарушениями. Однако данный факт не является препятствием для подачи аналогичного заявления после исправления нарушений. Но пока можно сказать, что рассмотрение дела о банкротстве «Красного Октября» отложено в ящик – правда, неизвестно, в долгий ли.

Напомним, учредителями швейцарской компании Red October International являются скрывающийся сегодня за границей Дмитрий Герасименко и украинский олигарх Игорь Коломойский. По сведениям информагентства, беглый фигурант пяти уголовных дел никогда не скрывал своих тесных связей с Коломойским. Так, в частных беседах он хвастался личным знакомством с украинским олигархом через свою мать, которая заведовала финансами одного из предприятий, хозяином которого является украинский бизнесмен.

Между тем, посетивший студию ИА «Высота 102» бывший гендиректор АО ВМК «Красный Октябрь» и АО ВМЗ «Красный Октябрь» Валерий Явецкий предупреждал об опасности именно такого варианта дальнейшего развития событий, связанных с негативными процессами, происходящими на «Красном Октябре». По его мнению, собственник предприятий – Дмитрий Герасименко – сознательно разваливает предприятие, выводя последние активы через подконтрольное ему ООО «Торговый дом «Красный Октябрь» и сокращая уникальных специалистов. По мнению бывшего гендиректора предприятий, только немедленное вмешательство федерального центра может спасти предприятие от гибели и сохранить уникальное производство для оборонной промышленности России.