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Расследования
 07.12.2017 11:37

В Волгоградской области нашли мать брошенного в подъезде грудничка

Полицейские установили личность женщины, которая в минувшие выходные оставила на лестничной площадке жилого дома в Камышине своего новорожденного сына, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону. Ей оказалась 22-летняя  безработная жительница Котово, находящаяся в разводе и воспитывающая двоих малолетних детей. Она созналась в содеянном. Женщина рассказала, что не встала на учет в медицинское учреждение по беременности. Мальчика она родила 30 ноября самостоятельно в домашних условиях, без посторонней помощи. Спустя несколько дней, осознав, что не сможет содержать ребенка, она вызвала такси и отправилась в Камышин, где в найденную коробку положила сына и оставила его в подъезде дома, после чего вернулась обратно в Котово. В настоящее время по данному факту проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет принято решение. 

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Телеком 07.12.2017 12:06

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Происшествия 07.12.2017 11:47

Полицейские задержали 25-летнего жителя Урюпинска за вымогательство денег у местной жительницы за неразглашении информации об отце ее ребенка. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по региону, задержанный, работающий водителем на одном из заводов, случайно узнав подробности личной жизни потерпевшей, неоднократно обращался к ней с требованием передачи денежных средств за неразглашение её тайны. Всего за указанный период им было получено 118 тысяч рублей. При получении очередной суммы, стражами порядка вымогатель был задержан. Вину свою в содеянном признал. Ему грозит до 4 лет лишения свободы. 
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Аналитика 07.12.2017 11:45

Зато остальным работающим в Волгоградской области похвастаться нечем. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на РИА-Рейтинг, который подготовили эксперты рейтингового агентства "РИА Рейтинг" медиагруппы МИА "Россия сегодня", Волгоградская область заняла всего лишь 60-е место в рейтинге зарплат и вошла в перечень 33 регионов, где средняя медианная зарплата (медианная зарплата – это диаграмма, наиболее корректно отражающая реальное состояние - прим. ред. ИА "Высота 102") ниже 20 тысяч рублей. В нашем регионе этот показатель составил 19,6 тысячи рублей. При этом всего лишь 1% работающих получает более 100 тысяч рублей в месяц. Зато у 16% работающих – получка ниже 10 тысяч рублей. Самые...
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Экономика 07.12.2017 11:26

Волгоградская группа «НИКОХИМ» представила свою продукцию на специализированных международных выставках. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, на площадке международной выставки индустрии пластмасс и резинотехнической промышленности в Бангкоке (Таиланд) специалисты «НИКОХИМ» встретились с ведущими в странах Юго-Восточной Азии производителями полимерных композиций, автокомпонентов, изделий из резины. Синтетический гидроксид магния, предлагаемый волгоградскими химиками - одно из лучших в мире безгалогеновых решений в области обеспечения пожаробезопасности практически всех типов пластиков с точки зрения низкого дымовыделения, токсичности и агрессивности продуктов горения, а также минимального воздействия на окружающую среду. Этот химический продукт применяется также в производстве катализаторов, пищевой и фармацевтической промышленности. На выставке PLASTIMAGEN 2017,...
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Расследования 07.12.2017 10:54

Экс-депутат Федор Литвиненко "отметит" свой полувековой юбилей в СИЗО Свое 50-летие придется встречать в СИЗО экс-депутату Федору Литвиненко, который является одним из фигурантов громкого уголовного дела о мошенничестве в сфере автострахования. Сегодня суд продлил Литвиненко срок содержания под стражей до 27 марта 2018 года. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе областного суда, такое решение было принято всего несколько минут назад. Накануне арест был продлен его "коллегам" по уголовному делу - депутатам Евгению Щуру и Алексею Звереву. Их обвиняют в мошенничестве с автостраховкой и организации преступного сообщества. Ущерб от деятельности ОПГ автоподставщиков составляет около 50 миллионов рублей, а количество преступных эпизодов более 700. Юбилей у Литвиненко 17 марта.  ...
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Расследования 07.12.2017 10:40

Апелляционная инстанция Волгоградского облсуда оставила без изменения приговор серийному "маньяку в белом шарфе", осужденному к 14,5 годам колонии строго режима. Об этом ИА "Высота 102" сегодня сообщили в пресс-службе облсуда.  Напомним, в июне Краснооктябрьский районный суд вынес приговор гражданину по имени Армани Ахеян, которого следователи и волгоградцы прозвали "маньяком в белом шарфе". С декабря 2015 года по апрель 2016 года Ахеян в подъездах домов нападал на местных жительниц и совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера, угрожая при этом отверткой или ножом. Жертвами преступника стали 9 женщин от 16 до 27 лет, проживающих в Дзержинском, Советском, Тракторозаводском, Краснооктябрьском районах....
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Спорт 07.12.2017 10:09

Во дворах Волгограда устанавливают спортгородки Подрядная организация начала установку спортивного оборудования во дворах Краснооктябрьского района. Новые гимнастические городки уже появились в Красноармейском и Кировском районах, монтажные работы ведутся одновременно в нескольких районах города, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгограда. Монтаж спортивных городков на дворовых территориях ведется с начала недели. В ближайшие дни комплексы появятся в ряде дворов Краснооктябрьского района, по ул. Фадеева, 29, ул. Зины Маресевой, 7 и ул. Воронкова, 29а. На юге города работы завершены. Спортивно-игровые комплексы имеют прочную, антивандальную конструкцию и выполнены из безопасных материалов. В ряде дворов в дополнение к новым детским городкам будут установлены спортивные...
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Газетный киоск 07.12.2017 09:46

"Комсомольская правда" от 7.12.2017. Южная Корея призвала российских спортсменов приехать в Пхёнчхан для участия в Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом. Такое заявление сделали в министерстве культуры спора и туризма республики. "Мы призываем к активному участию спортсменов со всего мира, занимающихся зимними видами спорта, включая российских", - говорится в сообщении. Подчеркивается также, что Южная Корея сожалеет о таком решении Международного олимпийского комитета в отношении спортсменов из России и готова принять их у себя на Играх. Власти страны ожидают, что Олимпиада может стать хорошей возможность для укрепления дружественных отношений между республикой и РФ, передает Ренхап. Напомним, что во вторник МОК...
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Расследования 07.12.2017 08:33

Трое пострадавших  солдат-срочников, получивших накануне травмы от наезда автомобиля на  колонну, доставлены в военный госпиталь Волгоградского гарнизона в областной центр. Как ранее сообщало ИА «Высота 102»,  инцидент произошел в одной из воинских частей, которая дислоцируется в Калачевском районе. По предварительным данным, один из военнослужащих, разогрев автомобиль "Волга", начал движение с запотевшими стеклами и врезался в строй сослуживцев. В результате трое солдат получили ранения. У двоих  - сотрясение мозга, у одного из пострадавших, помимо этого, - закрытая черепно-мозговая травма и перелом голени. У третьего срочника – ушиб ноги. 
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Газетный киоск 07.12.2017 08:14

Бойкота не будет: Путин не против участия атлетов в ОИ под олимпийским флагом МОСКВА, 6 дек - Р-Спорт, Николай Рязанцев. Президент России Владимир Путин в среду заявил, что власти не будут чинить никаких препятствий российским спортсменам, которые захотят принять участие в Олимпийских играх 2018 года в нейтральном статусе. Во вторник исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР), при этом создал специальную панель для допуска "чистых" российских спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхане. Они будут соревноваться под наименованием "Спортсмены-олимпийцы из России", выступать под олимпийским флагом, а на всех церемониях будет звучать олимпийский гимн. "Мы без всякого сомнения не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие (в Играх),...
Прочитана: 1749 раз
Общество 07.12.2017 04:24

Волгоградцы отправили автовокзал «Южный» на «Доску позора» Жители Красноармейского района и пригорода Волгограда требуют привести в порядок визитную карточку района – территорию около автовокзала «Южный». Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, автовокзал – это крупный пересадочный пункт, которым пользуются не только жители города-героя, но и других районов области, также через него проходят некоторые междугородние маршруты.  «Кроме стыда, такие картины не вызывают никаких чувств, - рассказали горожане. – В распутицу к автовокзалу вообще не подойдешь, а ведь среди пассажиров – немало пожилых людей. Даже автобусам и маршруткам опасно в такие ямы попадать».  Вы не...
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Аналитика 06.12.2017 20:30

Смотрите сегодня в программе: Титулованные спортсмены Волгограда отреагировали на решение МОК о статусе российских атлетов на зимней олимпиаде. Строить: депутаты городской думы Волгограда окончательно решили судьбу перспективной территории у Мамаева Кургана. Как выглядит позор администрации Центрального района: посетители налоговой инспекции, УФАС и офиса «Единой России» уже несколько лет ждут благоустройства востребованной парковки. Вчера купили : подросток - нарушитель за рулем машины стал причиной погони экипажа ДПС по улицам Волгограда. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин»...
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7 декабря 11:37
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