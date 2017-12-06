В Волгоградской области нашли мать брошенного в подъезде грудничка

Полицейские установили личность женщины, которая в минувшие выходные оставила на лестничной площадке жилого дома в Камышине своего новорожденного сына, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону. Ей оказалась 22-летняя безработная жительница Котово, находящаяся в разводе и воспитывающая двоих малолетних детей. Она созналась в содеянном. Женщина рассказала, что не встала на учет в медицинское учреждение по беременности. Мальчика она родила 30 ноября самостоятельно в домашних условиях, без посторонней помощи. Спустя несколько дней, осознав, что не сможет содержать ребенка, она вызвала такси и отправилась в Камышин, где в найденную коробку положила сына и оставила его в подъезде дома, после чего вернулась обратно в Котово. В настоящее время по данному факту проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет принято решение.



