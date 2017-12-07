



Избирком Волгоградской области торопится привести закон о региональном референдуме в соответствии с федеральным законодательством. Как сообщает ИА «Высота 102», в областную думу внесен проект поправок, определяющий каждый из этапов подготовки и проведения народного голосования. В действующем законе выявлены расхождения с федеральными нормами, уточнений требуют также ряд формулировок и терминов.

В первую очередь, из областного закона парламентариям предстоит вычеркнуть пункт о возможности досрочного голосования и действия открепительных удостоверений на областном референдуме. Соответствующие изменения вступили в силу на федеральном уровне летом текущего года. Те избиратели, которые в день референдума, будут находиться далеко от своего избирательного участка, как предписывает федеральный закон, имеют право подать заявление в избирком о включении своей фамилии в список избирателей по месту нахождения.

Выразил озабоченность областной избирком также вопросом медийного сопровождения кампании по проведению референдума. По аналогии с выборами, инициативная группа по организации голосования имеет право на эфирное время и печатные площади в СМИ для агитации населения.

Напомним, инициативная группа по проведению референдума в Волгоградской области перевыполнила план по сбору подписей избирателей в поддержку самой идеи всенародного голосования по вопросу о переводе стрелок часов. Так, собрано порядка 40 тысяч подписей граждан против 38 тысяч, которые требовались. В ближайшее время избирательной комиссии области предстоит проверить 20% от общего числа подписных листов. После чего областная дума должна будет назначить дату проведения референдума. Ожидается, что это будет 18 марта – день выборов президента России.

Референдум, напомним, будет посвящен теме перехода региона на летнее время. Жителям области предстоит ответить на вопрос, целесообразно ли в Волгоградской области переводить время на час вперед от Москвы. Если больше 50% участников референдума проголосуют «за», то в Госдуму будет внесено обращение областного парламента о внесении соответствующих поправок в федеральный закон об исчислении времени.

Примечательно, что для признания референдума состоявшимся, участие в нем должны принять не менее половины жителей региона, обладающих избирательным правом.



