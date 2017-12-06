В Волгоградской области только 1% работающих получают больше 100 тысяч рублей

Зато остальным работающим в Волгоградской области похвастаться нечем. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на РИА-Рейтинг, который подготовили эксперты рейтингового агентства "РИА Рейтинг" медиагруппы МИА "Россия сегодня", Волгоградская область заняла всего лишь 60-е место в рейтинге зарплат и вошла в перечень 33 регионов, где средняя медианная зарплата (медианная зарплата – это диаграмма, наиболее корректно отражающая реальное состояние - прим. ред. ИА "Высота 102") ниже 20 тысяч рублей. В нашем регионе этот показатель составил 19,6 тысячи рублей. При этом всего лишь 1% работающих получает более 100 тысяч рублей в месяц. Зато у 16% работающих – получка ниже 10 тысяч рублей. Самые высокие зарплаты в России у москвичей и жителей Ямало-Ненецкого автономного округа и Чукотки, самые низкие – в национальных республиках, таких как Дагестан и Карачаево-Черкесия. Например, в Дагестане средняя медианная зарплата составляет 13,6 тысячи рублей. Однако у наших соседей дела обстоят лучше. Так, Астраханская область заняла 40-е место в рейтинге, Краснодарский край – 42-е место, Ростовская область – 44-е место. В этих регионах, в частности, больше тех, кто зарабатывает выше 100 тысяч рублей.

При составлении рейтинга учитывались такие показатели, как отношение зарплат к прожиточному уровню и так называемый индекс неравенства зарплат Джинни.



