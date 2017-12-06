Группа «НИКОХИМ» представила свою продукцию на международных выставках в Таиланде, Мексике и Испании

Волгоградская группа «НИКОХИМ» представила свою продукцию на специализированных международных выставках. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, на площадке международной выставки индустрии пластмасс и резинотехнической промышленности в Бангкоке (Таиланд) специалисты «НИКОХИМ» встретились с ведущими в странах Юго-Восточной Азии производителями полимерных композиций, автокомпонентов, изделий из резины. Синтетический гидроксид магния, предлагаемый волгоградскими химиками - одно из лучших в мире безгалогеновых решений в области обеспечения пожаробезопасности практически всех типов пластиков с точки зрения низкого дымовыделения, токсичности и агрессивности продуктов горения, а также минимального воздействия на окружающую среду. Этот химический продукт применяется также в производстве катализаторов, пищевой и фармацевтической промышленности.

На выставке PLASTIMAGEN 2017, которая прошла в столице Мексики, представители «НИКОХИМ» провели консультации с крупнейшими производителями оборудования для полимерной промышленности по вопросам технологических режимов работы экструзионных линий при переработке композиций различного состава, в том числе, на основе гидроксида магния.

В испанской Барселоне специалисты компании приняли участие в выставке предприятий пластиковой индустрии EQUIPLAST, где также представили возможности применения своих новых продуктов – оксида и гидроксида магния – в различных сферах, в том числе, химии, нефтехимии, производстве полимеров и др. Оксид магния используется как функциональный наполнитель в производстве трансформаторной стали, резины, пластиков, мастик, клейких веществ.

Оксид и гидроксид магния с 2015 года выпускаются на промышленной площадке АО «КАУСТИК» (входит в группу «НИКОХИМ») в Волгограде. Производства этих высокочистых магнезиальных продуктов включены в утверждённый Минпромторгом РФ отраслевой план мероприятий по импортозамещению в химической промышленности. За девять месяцев нынешнего года (с января по сентябрь) экспорт гидроксида магния увеличился в 6 раз. Основные направления сбыта новой продукции – страны Европейского союза, Северной Америки и КНР.

В России вся продукция предприятий группы, а это более 70 наименований, поставляется в 70 регионов страны. Успешная реализация экспортной программы и стабильный спрос на внутреннем рынке позволяют обеспечивать высокие платежи в региональную казну. За девять месяцев 2017 года крупнейшее предприятие группы АО «КАУСТИК» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличило сумму налогов, уплаченных в консолидированный бюджет Волгоградской области, до 634 млн. рублей. Темп роста составил 101,1%.



