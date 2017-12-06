|Спорт
|07.12.2017 10:09
Во дворах Волгограда устанавливают спортгородки
Подрядная организация начала установку спортивного оборудования во дворах Краснооктябрьского района. Новые гимнастические городки уже появились в Красноармейском и Кировском районах, монтажные работы ведутся одновременно в нескольких районах города, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгограда. Монтаж спортивных городков на дворовых территориях ведется с начала недели. В ближайшие дни комплексы появятся в ряде дворов Краснооктябрьского района, по ул. Фадеева, 29, ул. Зины Маресевой, 7 и ул. Воронкова, 29а. На юге города работы завершены. Спортивно-игровые комплексы имеют прочную, антивандальную конструкцию и выполнены из безопасных материалов.
В ряде дворов в дополнение к новым детским городкам будут установлены спортивные площадки с футбольными воротами, тренажерами и ударогасящей сеткой для безопасности занимающихся. Перед тем, как начать монтаж спортплощадок, отведенные под их установку территории оборудуют твердым покрытием. Параллельно специалисты делают мягкий настил под детские городки во дворах Центрального района. Все работы будут выполнены до конца этого года. Напомним, появление дополнительных комплексов для занятий спортом стало возможным благодаря увеличению суммы экономии денежных средств, сложившейся по результатам очередных конкурсных процедур. Таким образом, практически во всех дворах – участниках программы появятся различные спортивные объекты, а в некоторых дополнительно – ограждение и мягкое покрытие для детских площадок. Напомним, ранее информагентство сообщало об отсутствии возможности у многих волгоградцев заниматься спортом в шаговой доступности от своего дома,
а также о проблемах, связанных с возведением спортгородков во дворах многоквартирных домов.
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|Политика
|07.12.2017 12:20
В Волгоградской области референдум о времени обойдется без досрочного голосования и открепительных листов
Избирком Волгоградской области торопится привести закон о региональном референдуме в соответствии с федеральным законодательством. Как сообщает ИА «Высота 102», в областную думу внесен проект поправок, определяющий каждый из этапов подготовки и проведения народного голосования. В действующем законе выявлены расхождения с федеральными нормами, уточнений требуют также ряд формулировок и терминов. В первую очередь, из областного закона парламентариям предстоит вычеркнуть пункт о возможности досрочного голосования и действия открепительных удостоверений на областном референдуме. Соответствующие изменения вступили в силу на федеральном уровне летом текущего года. Те избиратели, которые в день референдума, будут находиться далеко от своего избирательного участка, как предписывает федеральный закон,...
Прочитана: 117 раз
|Экономика
|07.12.2017 12:09
Арбитражный суд Волгоградской области оставил без движения заявление швейцарской компании RED OKTOBER INTERNATIONAL SA о признании АО «Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь» банкротом. Как сообщает ИА «Высота 102», данное сообщение появилось на сайте суда, впрочем, пока без мотивировки – на основании чего было принято такое решение. Между тем, по стандартной ситуации, заявление оставляют без движения, если оно составлено с нарушениями. Однако данный факт не является препятствием для подачи аналогичного заявления после исправления нарушений. Но пока можно сказать, что рассмотрение дела о банкротстве «Красного Октября» отложено в ящик – правда, неизвестно, в долгий ли. Напомним, учредителями швейцарской компании Red October International...
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|Телеком
|07.12.2017 12:06
Новый фильм легендарной космической саги «Звёздные Войны: Последние джедаи» стартует в российском прокате с 14 декабря. «МегаФон» и Mastercard дарят всем поклонникам саги скидку 20% на покупку билетов, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора. Скидку могут получить держатели банковской карты «МегаФона» платежной системы Mastercard уже с 1 декабря при покупке билетов на фильм «Звёздные Войны: Последние джедаи» через мобильное приложение «Киноход» или на сайте kinohod.ru. «Сила - важнейшее понятие в саге Звёздные Войны. По сути, это всеобъемлющая связующая энергия. Так же и мы создаем вокруг своих абонентов единую экосистему сервисов и партнерств. Теперь при помощи банковской...
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|Общество
|07.12.2017 12:02
Чиновник администрации городского округа город Михайловка по инициативе прокуратуры привлечен к административной ответственности за несоблюдение требований законодательства о государственном контроле (надзоре). Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе регионального надзорного ведомства, в нарушение требований законодательства начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Михайловка не вносил сведения в Единый реестр проверок о сроках проведения мероприятий по контролю, а также о правовых основаниях проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Нарушителю грозит штраф в размере до 3 тысяч рублей.
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|Происшествия
|07.12.2017 11:47
Полицейские задержали 25-летнего жителя Урюпинска за вымогательство денег у местной жительницы за неразглашении информации об отце ее ребенка. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по региону, задержанный, работающий водителем на одном из заводов, случайно узнав подробности личной жизни потерпевшей, неоднократно обращался к ней с требованием передачи денежных средств за неразглашение её тайны. Всего за указанный период им было получено 118 тысяч рублей. При получении очередной суммы, стражами порядка вымогатель был задержан. Вину свою в содеянном признал. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.
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|Аналитика
|07.12.2017 11:45
Зато остальным работающим в Волгоградской области похвастаться нечем. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на РИА-Рейтинг, который подготовили эксперты рейтингового агентства "РИА Рейтинг" медиагруппы МИА "Россия сегодня", Волгоградская область заняла всего лишь 60-е место в рейтинге зарплат и вошла в перечень 33 регионов, где средняя медианная зарплата (медианная зарплата – это диаграмма, наиболее корректно отражающая реальное состояние - прим. ред. ИА "Высота 102") ниже 20 тысяч рублей. В нашем регионе этот показатель составил 19,6 тысячи рублей. При этом всего лишь 1% работающих получает более 100 тысяч рублей в месяц. Зато у 16% работающих – получка ниже 10 тысяч рублей. Самые...
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|Экономика
|07.12.2017 11:26
Группа «НИКОХИМ» представила свою продукцию на международных выставках в Таиланде, Мексике и Испании
Волгоградская группа «НИКОХИМ» представила свою продукцию на специализированных международных выставках. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, на площадке международной выставки индустрии пластмасс и резинотехнической промышленности в Бангкоке (Таиланд) специалисты «НИКОХИМ» встретились с ведущими в странах Юго-Восточной Азии производителями полимерных композиций, автокомпонентов, изделий из резины. Синтетический гидроксид магния, предлагаемый волгоградскими химиками - одно из лучших в мире безгалогеновых решений в области обеспечения пожаробезопасности практически всех типов пластиков с точки зрения низкого дымовыделения, токсичности и агрессивности продуктов горения, а также минимального воздействия на окружающую среду. Этот химический продукт применяется также в производстве катализаторов, пищевой и фармацевтической промышленности. На выставке PLASTIMAGEN 2017,...
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|Расследования
|07.12.2017 10:54
Свое 50-летие придется встречать в СИЗО экс-депутату Федору Литвиненко, который является одним из фигурантов громкого уголовного дела о мошенничестве в сфере автострахования. Сегодня суд продлил Литвиненко срок содержания под стражей до 27 марта 2018 года. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе областного суда, такое решение было принято всего несколько минут назад. Накануне арест был продлен его "коллегам" по уголовному делу - депутатам Евгению Щуру и Алексею Звереву. Их обвиняют в мошенничестве с автостраховкой и организации преступного сообщества. Ущерб от деятельности ОПГ автоподставщиков составляет около 50 миллионов рублей, а количество преступных эпизодов более 700. Юбилей у Литвиненко 17 марта. ...
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|Расследования
|07.12.2017 10:40
Апелляционная инстанция Волгоградского облсуда оставила без изменения приговор серийному "маньяку в белом шарфе", осужденному к 14,5 годам колонии строго режима. Об этом ИА "Высота 102" сегодня сообщили в пресс-службе облсуда. Напомним, в июне Краснооктябрьский районный суд вынес приговор гражданину по имени Армани Ахеян, которого следователи и волгоградцы прозвали "маньяком в белом шарфе". С декабря 2015 года по апрель 2016 года Ахеян в подъездах домов нападал на местных жительниц и совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера, угрожая при этом отверткой или ножом. Жертвами преступника стали 9 женщин от 16 до 27 лет, проживающих в Дзержинском, Советском, Тракторозаводском, Краснооктябрьском районах....
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|Газетный киоск
|07.12.2017 09:46
"Комсомольская правда" от 7.12.2017. Южная Корея призвала российских спортсменов приехать в Пхёнчхан для участия в Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом. Такое заявление сделали в министерстве культуры спора и туризма республики. "Мы призываем к активному участию спортсменов со всего мира, занимающихся зимними видами спорта, включая российских", - говорится в сообщении. Подчеркивается также, что Южная Корея сожалеет о таком решении Международного олимпийского комитета в отношении спортсменов из России и готова принять их у себя на Играх. Власти страны ожидают, что Олимпиада может стать хорошей возможность для укрепления дружественных отношений между республикой и РФ, передает Ренхап. Напомним, что во вторник МОК...
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|Расследования
|07.12.2017 08:33
Трое пострадавших солдат-срочников, получивших накануне травмы от наезда автомобиля на колонну, доставлены в военный госпиталь Волгоградского гарнизона в областной центр. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», инцидент произошел в одной из воинских частей, которая дислоцируется в Калачевском районе. По предварительным данным, один из военнослужащих, разогрев автомобиль "Волга", начал движение с запотевшими стеклами и врезался в строй сослуживцев. В результате трое солдат получили ранения. У двоих - сотрясение мозга, у одного из пострадавших, помимо этого, - закрытая черепно-мозговая травма и перелом голени. У третьего срочника – ушиб ноги.
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|Газетный киоск
|07.12.2017 08:14
МОСКВА, 6 дек - Р-Спорт, Николай Рязанцев. Президент России Владимир Путин в среду заявил, что власти не будут чинить никаких препятствий российским спортсменам, которые захотят принять участие в Олимпийских играх 2018 года в нейтральном статусе. Во вторник исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР), при этом создал специальную панель для допуска "чистых" российских спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхане. Они будут соревноваться под наименованием "Спортсмены-олимпийцы из России", выступать под олимпийским флагом, а на всех церемониях будет звучать олимпийский гимн. "Мы без всякого сомнения не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие (в Играх),...
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|Общество
|07.12.2017 04:24
Жители Красноармейского района и пригорода Волгограда требуют привести в порядок визитную карточку района – территорию около автовокзала «Южный». Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, автовокзал – это крупный пересадочный пункт, которым пользуются не только жители города-героя, но и других районов области, также через него проходят некоторые междугородние маршруты. «Кроме стыда, такие картины не вызывают никаких чувств, - рассказали горожане. – В распутицу к автовокзалу вообще не подойдешь, а ведь среди пассажиров – немало пожилых людей. Даже автобусам и маршруткам опасно в такие ямы попадать». Вы не...
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|Аналитика
|06.12.2017 20:30
Смотрите сегодня в программе: Титулованные спортсмены Волгограда отреагировали на решение МОК о статусе российских атлетов на зимней олимпиаде. Строить: депутаты городской думы Волгограда окончательно решили судьбу перспективной территории у Мамаева Кургана. Как выглядит позор администрации Центрального района: посетители налоговой инспекции, УФАС и офиса «Единой России» уже несколько лет ждут благоустройства востребованной парковки. Вчера купили : подросток - нарушитель за рулем машины стал причиной погони экипажа ДПС по улицам Волгограда. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин»...
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|Расследования
|06.12.2017 19:43 (Обновлено: 07.12.2017 11:33)
Сегодня депутату волгоградской городской думы Алексею Звереву продлили срок содержания под стражей до 27 марта 2018 года. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе Волгоградского областного суда. Аналогичную "путевку" в СИЗО до конца марта продлили еще одному фигуранту дела - депутату гордумы Евгению Щуру. Сегодня сторона защиты ходатайствовала об изменении меры пресечения Звереву на домашний арест по состоянию здоровья. По словам защитника, у его подопечного в сентябре врачи диагностировали серьезное заболевание. Сам Зверев, который присутствовал на суде, пожаловался на приступы и провалы в памяти. Однако представители следствия были против, ходатайствовали о продлении ареста на основании того, что Зверев, который...
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