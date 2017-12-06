|Газетный киоск
|07.12.2017 09:46
Южная Корея призвала российских спортсменов к участию в ОИ-2018
"Комсомольская правда" от 7.12.2017.
Южная Корея призвала российских спортсменов приехать в Пхёнчхан для участия в Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом. Такое заявление сделали в министерстве культуры спора и туризма республики.
"Мы призываем к активному участию спортсменов со всего мира, занимающихся зимними видами спорта, включая российских", - говорится в сообщении.
Подчеркивается также, что Южная Корея сожалеет о таком решении Международного олимпийского комитета в отношении спортсменов из России и готова принять их у себя на Играх.
Власти страны ожидают, что Олимпиада может стать хорошей возможность для укрепления дружественных отношений между республикой и РФ, передает Ренхап.
Напомним, что во вторник МОК отстранил российскую сборную от ОИ-2018, обвинив в нарушениях антидопинговых правил. При этом допускается, что "чистые" атлеты смогут выступить на Играх под нейтральным флагом.
Решение об их участии в Олимпиаде РФ должна озвучить на олимпийском собрании 12 декабря.
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|Политика
|07.12.2017 12:20
В Волгоградской области референдум о времени обойдется без досрочного голосования и открепительных листов
Избирком Волгоградской области торопится привести закон о региональном референдуме в соответствии с федеральным законодательством. Как сообщает ИА «Высота 102», в областную думу внесен проект поправок, определяющий каждый из этапов подготовки и проведения народного голосования. В действующем законе выявлены расхождения с федеральными нормами, уточнений требуют также ряд формулировок и терминов. В первую очередь, из областного закона парламентариям предстоит вычеркнуть пункт о возможности досрочного голосования и действия открепительных удостоверений на областном референдуме. Соответствующие изменения вступили в силу на федеральном уровне летом текущего года. Те избиратели, которые в день референдума, будут находиться далеко от своего избирательного участка, как предписывает федеральный закон,...
Прочитана: 118 раз
|Экономика
|07.12.2017 12:09
Арбитражный суд Волгоградской области оставил без движения заявление швейцарской компании RED OKTOBER INTERNATIONAL SA о признании АО «Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь» банкротом. Как сообщает ИА «Высота 102», данное сообщение появилось на сайте суда, впрочем, пока без мотивировки – на основании чего было принято такое решение. Между тем, по стандартной ситуации, заявление оставляют без движения, если оно составлено с нарушениями. Однако данный факт не является препятствием для подачи аналогичного заявления после исправления нарушений. Но пока можно сказать, что рассмотрение дела о банкротстве «Красного Октября» отложено в ящик – правда, неизвестно, в долгий ли. Напомним, учредителями швейцарской компании Red October International...
Прочитана: 1209 раз
|Телеком
|07.12.2017 12:06
Новый фильм легендарной космической саги «Звёздные Войны: Последние джедаи» стартует в российском прокате с 14 декабря. «МегаФон» и Mastercard дарят всем поклонникам саги скидку 20% на покупку билетов, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора. Скидку могут получить держатели банковской карты «МегаФона» платежной системы Mastercard уже с 1 декабря при покупке билетов на фильм «Звёздные Войны: Последние джедаи» через мобильное приложение «Киноход» или на сайте kinohod.ru. «Сила - важнейшее понятие в саге Звёздные Войны. По сути, это всеобъемлющая связующая энергия. Так же и мы создаем вокруг своих абонентов единую экосистему сервисов и партнерств. Теперь при помощи банковской...
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|Общество
|07.12.2017 12:02
Чиновник администрации городского округа город Михайловка по инициативе прокуратуры привлечен к административной ответственности за несоблюдение требований законодательства о государственном контроле (надзоре). Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе регионального надзорного ведомства, в нарушение требований законодательства начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Михайловка не вносил сведения в Единый реестр проверок о сроках проведения мероприятий по контролю, а также о правовых основаниях проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Нарушителю грозит штраф в размере до 3 тысяч рублей.
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|Происшествия
|07.12.2017 11:47
Полицейские задержали 25-летнего жителя Урюпинска за вымогательство денег у местной жительницы за неразглашении информации об отце ее ребенка. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по региону, задержанный, работающий водителем на одном из заводов, случайно узнав подробности личной жизни потерпевшей, неоднократно обращался к ней с требованием передачи денежных средств за неразглашение её тайны. Всего за указанный период им было получено 118 тысяч рублей. При получении очередной суммы, стражами порядка вымогатель был задержан. Вину свою в содеянном признал. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.
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|Аналитика
|07.12.2017 11:45
Зато остальным работающим в Волгоградской области похвастаться нечем. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на РИА-Рейтинг, который подготовили эксперты рейтингового агентства "РИА Рейтинг" медиагруппы МИА "Россия сегодня", Волгоградская область заняла всего лишь 60-е место в рейтинге зарплат и вошла в перечень 33 регионов, где средняя медианная зарплата (медианная зарплата – это диаграмма, наиболее корректно отражающая реальное состояние - прим. ред. ИА "Высота 102") ниже 20 тысяч рублей. В нашем регионе этот показатель составил 19,6 тысячи рублей. При этом всего лишь 1% работающих получает более 100 тысяч рублей в месяц. Зато у 16% работающих – получка ниже 10 тысяч рублей. Самые...
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|Экономика
|07.12.2017 11:26
Группа «НИКОХИМ» представила свою продукцию на международных выставках в Таиланде, Мексике и Испании
Волгоградская группа «НИКОХИМ» представила свою продукцию на специализированных международных выставках. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, на площадке международной выставки индустрии пластмасс и резинотехнической промышленности в Бангкоке (Таиланд) специалисты «НИКОХИМ» встретились с ведущими в странах Юго-Восточной Азии производителями полимерных композиций, автокомпонентов, изделий из резины. Синтетический гидроксид магния, предлагаемый волгоградскими химиками - одно из лучших в мире безгалогеновых решений в области обеспечения пожаробезопасности практически всех типов пластиков с точки зрения низкого дымовыделения, токсичности и агрессивности продуктов горения, а также минимального воздействия на окружающую среду. Этот химический продукт применяется также в производстве катализаторов, пищевой и фармацевтической промышленности. На выставке PLASTIMAGEN 2017,...
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|Расследования
|07.12.2017 10:54
Свое 50-летие придется встречать в СИЗО экс-депутату Федору Литвиненко, который является одним из фигурантов громкого уголовного дела о мошенничестве в сфере автострахования. Сегодня суд продлил Литвиненко срок содержания под стражей до 27 марта 2018 года. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе областного суда, такое решение было принято всего несколько минут назад. Накануне арест был продлен его "коллегам" по уголовному делу - депутатам Евгению Щуру и Алексею Звереву. Их обвиняют в мошенничестве с автостраховкой и организации преступного сообщества. Ущерб от деятельности ОПГ автоподставщиков составляет около 50 миллионов рублей, а количество преступных эпизодов более 700. Юбилей у Литвиненко 17 марта. ...
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|Расследования
|07.12.2017 10:40
Апелляционная инстанция Волгоградского облсуда оставила без изменения приговор серийному "маньяку в белом шарфе", осужденному к 14,5 годам колонии строго режима. Об этом ИА "Высота 102" сегодня сообщили в пресс-службе облсуда. Напомним, в июне Краснооктябрьский районный суд вынес приговор гражданину по имени Армани Ахеян, которого следователи и волгоградцы прозвали "маньяком в белом шарфе". С декабря 2015 года по апрель 2016 года Ахеян в подъездах домов нападал на местных жительниц и совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера, угрожая при этом отверткой или ножом. Жертвами преступника стали 9 женщин от 16 до 27 лет, проживающих в Дзержинском, Советском, Тракторозаводском, Краснооктябрьском районах....
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|Спорт
|07.12.2017 10:09
Подрядная организация начала установку спортивного оборудования во дворах Краснооктябрьского района. Новые гимнастические городки уже появились в Красноармейском и Кировском районах, монтажные работы ведутся одновременно в нескольких районах города, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгограда. Монтаж спортивных городков на дворовых территориях ведется с начала недели. В ближайшие дни комплексы появятся в ряде дворов Краснооктябрьского района, по ул. Фадеева, 29, ул. Зины Маресевой, 7 и ул. Воронкова, 29а. На юге города работы завершены. Спортивно-игровые комплексы имеют прочную, антивандальную конструкцию и выполнены из безопасных материалов. В ряде дворов в дополнение к новым детским городкам будут установлены спортивные...
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|Расследования
|07.12.2017 08:33
Трое пострадавших солдат-срочников, получивших накануне травмы от наезда автомобиля на колонну, доставлены в военный госпиталь Волгоградского гарнизона в областной центр. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», инцидент произошел в одной из воинских частей, которая дислоцируется в Калачевском районе. По предварительным данным, один из военнослужащих, разогрев автомобиль "Волга", начал движение с запотевшими стеклами и врезался в строй сослуживцев. В результате трое солдат получили ранения. У двоих - сотрясение мозга, у одного из пострадавших, помимо этого, - закрытая черепно-мозговая травма и перелом голени. У третьего срочника – ушиб ноги.
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|Газетный киоск
|07.12.2017 08:14
МОСКВА, 6 дек - Р-Спорт, Николай Рязанцев. Президент России Владимир Путин в среду заявил, что власти не будут чинить никаких препятствий российским спортсменам, которые захотят принять участие в Олимпийских играх 2018 года в нейтральном статусе. Во вторник исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР), при этом создал специальную панель для допуска "чистых" российских спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхане. Они будут соревноваться под наименованием "Спортсмены-олимпийцы из России", выступать под олимпийским флагом, а на всех церемониях будет звучать олимпийский гимн. "Мы без всякого сомнения не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие (в Играх),...
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|Общество
|07.12.2017 04:24
Жители Красноармейского района и пригорода Волгограда требуют привести в порядок визитную карточку района – территорию около автовокзала «Южный». Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, автовокзал – это крупный пересадочный пункт, которым пользуются не только жители города-героя, но и других районов области, также через него проходят некоторые междугородние маршруты. «Кроме стыда, такие картины не вызывают никаких чувств, - рассказали горожане. – В распутицу к автовокзалу вообще не подойдешь, а ведь среди пассажиров – немало пожилых людей. Даже автобусам и маршруткам опасно в такие ямы попадать». Вы не...
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|Аналитика
|06.12.2017 20:30
Смотрите сегодня в программе: Титулованные спортсмены Волгограда отреагировали на решение МОК о статусе российских атлетов на зимней олимпиаде. Строить: депутаты городской думы Волгограда окончательно решили судьбу перспективной территории у Мамаева Кургана. Как выглядит позор администрации Центрального района: посетители налоговой инспекции, УФАС и офиса «Единой России» уже несколько лет ждут благоустройства востребованной парковки. Вчера купили : подросток - нарушитель за рулем машины стал причиной погони экипажа ДПС по улицам Волгограда. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин»...
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|Расследования
|06.12.2017 19:43 (Обновлено: 07.12.2017 11:33)
Сегодня депутату волгоградской городской думы Алексею Звереву продлили срок содержания под стражей до 27 марта 2018 года. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе Волгоградского областного суда. Аналогичную "путевку" в СИЗО до конца марта продлили еще одному фигуранту дела - депутату гордумы Евгению Щуру. Сегодня сторона защиты ходатайствовала об изменении меры пресечения Звереву на домашний арест по состоянию здоровья. По словам защитника, у его подопечного в сентябре врачи диагностировали серьезное заболевание. Сам Зверев, который присутствовал на суде, пожаловался на приступы и провалы в памяти. Однако представители следствия были против, ходатайствовали о продлении ареста на основании того, что Зверев, который...
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