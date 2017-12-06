Южная Корея призвала российских спортсменов к участию в ОИ-2018

"Комсомольская правда" от 7.12.2017.

Южная Корея призвала российских спортсменов приехать в Пхёнчхан для участия в Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом. Такое заявление сделали в министерстве культуры спора и туризма республики.

"Мы призываем к активному участию спортсменов со всего мира, занимающихся зимними видами спорта, включая российских", - говорится в сообщении.

Подчеркивается также, что Южная Корея сожалеет о таком решении Международного олимпийского комитета в отношении спортсменов из России и готова принять их у себя на Играх.

Власти страны ожидают, что Олимпиада может стать хорошей возможность для укрепления дружественных отношений между республикой и РФ, передает Ренхап.

Напомним, что во вторник МОК отстранил российскую сборную от ОИ-2018, обвинив в нарушениях антидопинговых правил. При этом допускается, что "чистые" атлеты смогут выступить на Играх под нейтральным флагом.

Решение об их участии в Олимпиаде РФ должна озвучить на олимпийском собрании 12 декабря.