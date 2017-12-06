Пострадавшие от наезда автомобиля на колонну солдат трое срочников госпитализированы в Волгоград

Сегодня депутату волгоградской городской думы Алексею Звереву продлили срок содержания под стражей до 27 марта 2018 года. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе Волгоградского областного суда. Аналогичную "путевку" в СИЗО до конца марта продлили еще одному фигуранту дела - депутату гордумы Евгению Щуру. Сегодня сторона защиты ходатайствовала об изменении меры пресечения Звереву на домашний арест по состоянию здоровья. По словам защитника, у его подопечного в сентябре врачи диагностировали серьезное заболевание. Сам Зверев, который присутствовал на суде, пожаловался на приступы и провалы в памяти. Однако представители следствия были против, ходатайствовали о продлении ареста на основании того, что Зверев, который...

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