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 07.12.2017 08:14

Бойкота не будет: Путин не против участия атлетов в ОИ под олимпийским флагом

МОСКВА, 6 дек - Р-Спорт, Николай Рязанцев. Президент России Владимир Путин в среду заявил, что власти не будут чинить никаких препятствий российским спортсменам, которые захотят принять участие в Олимпийских играх 2018 года в нейтральном статусе.
Во вторник исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР), при этом создал специальную панель для допуска "чистых" российских спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхане. Они будут соревноваться под наименованием "Спортсмены-олимпийцы из России", выступать под олимпийским флагом, а на всех церемониях будет звучать олимпийский гимн.
"Мы без всякого сомнения не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие (в Играх), если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве. Они на протяжении всей карьеры готовятся к этим стартам, для них это очень важно, поэтому, исходя из этих соображений, мы, конечно, не будем никому ничего запрещать", - сказал Путин.
"Но и в конечном итоге сами спортсмены должны будут принять решение, каждый из них - для себя. И в команде, и индивидуально: кто и как будет выступать", - добавил президент РФ.
Глава государства высказался и по самому решению исполкома МОК. "Во-первых, надо прямо сказать, что мы отчасти сами в этом виноваты, потому что дали повод для этого. А во-вторых, считаю, что этим поводом воспользовались не совсем честным образом, мягко говоря. Большинство из обвинений основано на фактах, которые никак не доказаны и являются в значительной степени голословными", - отметил он.
Также Путин подчеркнул, что "окончательное решение должно принять олимпийское собрание", которое пройдет в Москве 12 декабря.
 

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Политика 06.12.2017 12:45

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