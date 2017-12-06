Депутат Алексей Зверев встретит новый год в СИЗО Волгограда

Сегодня депутату волгоградской городской думы Алексею Звереву продлили срок содержания под стражей до 27 марта 2018 года. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе Волгоградского областного суда. Накануне "путевку" в СИЗО до конца марта продлили еще одному фигуранту дела - депутату гордумы Евгению Щуру. Сегодня сторона защиты ходатайствовала об изменении меры пресечения Звереву на домашний арест по состоянию здоровья. По словам защитника, у его подопечного в сентябре врачи диагностировали серьезное заболевание. Сам Зверев, который присутствовал на суде, пожаловался на приступы и провалы в памяти. Однако представители следствия были против, ходатайствовали о продлении ареста на основании того, что Зверев, который все еще является депутатом, может воспользоваться административным ресурсом, уничтожить важные документы и улики. Защита также просила суд выпустить Зверева под залог в 2 миллиона рублей, которые была готова оплатить его супруга.

Напомним, что народные избранники обвиняются в мошенничестве с автостраховкой и организации преступного сообщества. Устраивая фиктивные аварии они, через подконтрольные фирмы «Верный выбор» и «Приоритет», получали страховые выплаты. Ущерб страховщикам исчисляется десятками миллионов рублей. Всего на счету членов преступного сообщества более 700 эпизодов мошенничества. В составе группы, помимо действующих и бывших депутатов гордумы, входило несколько десятков человек. Следствию еще предстоит изучить более 3 тысяч материалов о страховых выплатах и допросить около 4 тысяч человек.

Отметим, что судебное заседание началось около полудня и завершилось всего несколько минут назад.