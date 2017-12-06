







Крупный мусорный полигон, расположенный в поселке Гумрак в Волгограде, модернизируют. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, заказчиком открытого конкурса на право выполнения работ выступило ООО "ЭкоМастер". Стоимость работ - более 25 миллионов рублей. Реконструкция объекта проводится за счет частных инвестиций. Работа будет проведена в несколько этапов, предусматривающих разработку технических мероприятий по повышению остаточного срока службы полигона, а также различной проектной и рабочей документации. Согласно техзаданию, 12 часов в сутки (время работы полигона - ред.) на него будут поступать ТКО с территории Волгограда и Волгоградской области. Это отходы 4 и 5 класса, общим объемом не менее 1,5 миллиона кубометров в год.

Отметим, что ранее сообщалось о том, что свалку вблизи аэропорта, которая уже не отвечает современным требованиям, собираются ликвидировать до 2018 года. Стоимость этих работ оценивали в 2 миллиарда рублей. Позже, видимо, было принято решение о модернизации объекта. На нем, как ожидается, будут установлены современные сортировочные линии отходов, также будет реконструирован и сам полигон.



