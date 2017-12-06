Лидер волгоградского реготделения «Единой России» провел с партийцами «тимбилдинг» в интерактивном музее





2017 год стал рекордным по количеству проведенных реготделением «Единой России» мероприятий. Как сообщает ИА "Высота 102", об итогах работы областного представительства ведущей политической силы страны участникам конференции «ЕР» сегодня доложил региональный лидер партии Сергей Горняков. О том, что было, что есть и что ждет в ближайшем будущем партию в Волгоградской области он рассказал коллегам, выступая с трибуны в интерактивном музее «Россия. Моя история». Новый музей впервые собрал под своей крышей весь цвет партии власти в Волгоградской области. По этому случаю экспозиции учреждения сегодня закрыты для посетителей.

Продолжая тему достижений реготделения партии, Сергей Горняков заявил, что в текущем году единороссами впервые проведено без малого 2000 всевозможных мероприятий. Насколько перевыполнен план и превышен показатель 2016 года, правда, осталось неизвестным.

«Подобная активность (партийцев, - прим. ИА «Высота 102») в межвыборный период является заделом для решения серьезных задач, которые нам предстоит решить в следующем году», - настроил на рабочую волну коллег секретарь реготделения. В числе таких задач было названо предварительное партийное голосование и крупные выборные кампании. Горняков напомнил, что на пороге 2018 год, который ознаменован выборами президента России, депутатов городских дум Волгограда, Волжского, Камышина, а также в органы местного самоуправления на территориях 20 районов области. Всего в будущем году в Волгоградской области будет разыграно около 1000 мандатов. «Прошу всех консолидировать усилия. Только вместе мы добьемся высоких результатов!», - обратился к аудитории в целях поднятия корпоративного духа однопартийцев Сергей Горняков.

Прозвучали из уст главного единоросса Волгоградской области и поручения в адрес подчиненных. Так, исполком реготделения партии в ближайшее время должен разработать критерии оценки районных ячеек «Единой России». «Рейтинговая система станет основанием для принятия решений региональным политсоветом о поощрении, взыскании руководства местных отделений», - отметил Сергей Горняков.

Мониторить ситуацию в отдаленных уголках региона, по мнению секретаря реготделения «ЕР», поможет практика заслушивания политсоветом или президиумом отчетов о проделанной местными отделениями работы. «Это позволит отслеживать ситуацию на местах, делать своевременные выводы для корректировки, в том числе, наших действий. До конца года нужно заслушать как минимум два местных отделения партии. Какие именно – мы сообщим дополнительно, но всем нужно готовиться», - озадачил членов партии Сергей Горняков.



