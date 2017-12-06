Олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева призвала спортсменов и функционеров выполнить все условия МОК









Категорически против разговоров о бойкоте Россией предстоящей зимней олимпиады в Пхёнчхане выступила член Совета Федерации от Волгоградской области Татьяна Лебедева. Она прокомментировала для ИА «Высота 102» решение МОК о приглашении для участия в олимпиаде «чистых» спортсменов под нейтральным флагом и в статусе «олимпийский атлет из России». Олимпийская чемпионка заявила, что такой исход дела не стал неожиданностью и теперь надо сделать все, чтобы выйти из тупика и соблюсти все условия ради будущего российского спорта. Условие о выплате ОКР штрафа и внесении взноса в создание независимого органа по допинг-тестированию на сумму $15 млн Татьяна Лебедева назвала выполнимым. «На олимпиаду не допущены чиновники, меньше будет потрачено. А для спортсменов должно быть принято коллективное решение о том, что надо соревноваться и биться за победу несмотря ни на что, выступить достойно и показать свою силу», - выразила мнение волгоградская легкоатлетка. Что касается самой Татьяны Лебедевой, которая была лишена двух серебряных наград после перепроверки допинг-проб ОИ-2008, то слушания по ее делу в Спортивном арбитражном суде перенесены на неопределенный срок.



