"Российская газета" от 06.12.2017 (в сокращении).

Москва сохранила лидерство в Национальном рейтинге прозрачности закупок. Столица возглавляет этот рейтинг с 2012 года. На втором месте - Татарстан, на третьем - Тамбовская область.

Замыкают пятерку лидеров Башкирия и Смоленская область. В топ-10 по прозрачности также вошли Самарская, Архангельская и Липецкая области, Якутия и Севастополь. В аутсайдерах Чукотка, Калмыкия, Карачаево-Черкессия, Костромская, Белгородская и Волгоградская области.

В целом региональные закупки (55 процентов рынка госзакупок) оставляют желать лучшего. Высокой прозрачностью обладают лишь 34 процента закупок, в то время как в отрицательную область попали 30, а в нейтральную - 36 процентов. Эти показатели улучшаются из года в год, но медленно, и не все зависит от заказчиков, поскольку законодательная среда часто меняется, отмечает Виктор Симоненко, председатель оргкомитета рейтинга прозрачности.

"Все это ведет к тому, что для заказчиков ежегодно ставятся все новые и новые задачи, и то, что было лучшей практикой вчера, со временем требует корректировок. Таким образом, однозначно говорить о четком движении тренда прозрачности не приходится. Можно говорить о постоянно изменяющимся рынке государственных закупок", - считает Виктор Симоненко.

Такие же результаты демонстрирует сегмент муниципальных закупщиков, на которых приходится 26 процентов госзакупок. Здесь доля участников в положительном диапазоне составляет 34 процента, в отрицательном - 32, в нейтральном - 34. По сравнению с итогами рейтинга 2016 года, положительный диапазон вырос на 4 процента. Лидируют Владивосток, Сургут, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Нальчик, Пермь, Краснодар, Ставрополь, Южно-Сахалинск и Курск. Худшие результаты показали Махачкала, Элиста, Назрань, Горно-Алтайск, Анадырь, Черкесск, Оренбург, Великий Новгород, Саранск и Калининград. Здесь закупки наиболее закрыты.