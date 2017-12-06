В Волгоградской области единороссы приготовились наполнить кружки





Горячими, а не горячительными напитками согреваться в эту зиму предложили членам партии «Единая Россия» в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», на сегодняшней региональной конференции «ЕР» каждый из партийцев получил от политсовета подарок с намеком. Если год назад на точно таком же мероприятии делегатам конференции презентовали «усыпляющие» сувениры - фирменные подушки, то на сей раз партийцам предложено наконец проснуться. Бодрящий утренний кофе единороссы теперь будут употреблять из термокружек ярко-синего цвета – разумеется, с эмблемой партии.

Напомним, на сегодняшней конференции «Единой России» региональный политсовет партии перезагрузили на 10%. Делегаты съезда путем тайного голосования заменили 10 человек в руководящем партийном органе. В политсовет, в частности, вошли депутат Волгоградской гордумы Андрей Гимбатов, областной законодатель Сергей Федюшкин, директор гимназии №16 Андрей Селезнев. В числе покинувших ряды членов политсовета – депутат городской думы Андрей Яцышен. Лариса Тропкина утверждена заместителем секретаря реготделения «ЕР» по работе с молодежью. Она и Андрей Гимбатов также включены в президиум регионального политсовета.



