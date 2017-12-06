Шестилетний герой из Волгоградской области стал героем фильма





Кирилл Щуков из Новоаннинского района Волгоградской области стал одним из героев документального фильма «Не время для героизма», который покажут 9 декабря, в День Героев Отечества. Как сообщили ИА «Высота 102» в «Молодой гвардии», по заказу которой и была снята лента, фильм продемонстрируют на «Форуме маленьких героев» в Москве. Участниками торжества станут дети от 6 до 18 лет, несмотря на свой юный возраст успевшие совершить героический поступок.

Сценарий объединил истории семерых детей из разных уголков России, которые, рискуя своей жизнью, пришли на помощь попавшим в беду. Одна из глав посвящена подвигу Кирилла Щукова. В августе 2016 года тогда еще пятилетний мальчик, играя на улице, увидел дым, который шел из форточки одного из домов в районном центре. Кирилл тут же побежал к родителям и сообщил им о пожаре. Благодаря тому, что сигнал о ЧП был получен вовремя, пожарным удалось спасти из огня горящей квартиры двоих детей. Кирилла, на тот момент воспитанника детского сада, сотрудники ГУ МЧС по Волгоградской области наградили благодарственным письмом и мячом.



