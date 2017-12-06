







Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева выразила свое мнение на странице в Инстаграм. Как сообщает ИА «Высота 102», прославленная легкоатлетка опубликовала текст, в котором назвала решение МОК «шокирующим». Однако, по мнению Елены Исинбаевой, в бочке дегтя есть несколько ложек меда.

«Вчера, когда я только узнала о решении, была в негодовании и жутком расстройстве, но переспав ночь и поразмыслив над всем пришла к выводам.

Во-первых, то что наших спортсменов допускают до участия в ОИ в статусе "Олимпийский спортсмен из РОССИИ", уже положительный момент, они не нейтральные, они из РОССИИ и об этом будет говориться везде: в момент представления спортсменов, в момент награждения, на пресс-конференциях и т.д., все будут знать какую страну они будут представлять. Мне такую возможность ИААФ в прошлом году не дали.

Во-вторых, то что придётся выступать под флагом МОК и без гимна России, очень печально, но если смотреть немного дальше и глубже, то в момент закрытия ОИ все наши победители и призёры, будут иметь возможность одеть олимпийскую экипировку и пронести свой триколор с гордо поднятой головой.

В-третьих, и главное, что вся эта допинговая эпопея вокруг нашей страны завершится как страшных сон в момент закрытия ОИ при уважительном исполнении всех рекомендаций МОК.

Я считаю, это главное, что наконец-то всё закончится. Наши спортсмены начнут спокойно, целенаправленно тренироваться и выступать за РОССИЮ!

Нельзя сейчас сдаваться и всех вокруг ругать. Да, ситуация очень сложная, несправедливая, но на мой взгляд приемлемая, во имя будущих молодых спортсменов готовящихся к следующим ОИ 2020 в Токио. В ваших руках дорогие спортсмены, потенциальные победители ОИ 2018, прекратить этот ужас и доказать всему миру что вы лучшие! Всех наших звёзд дисквалифицированных по итогам комиссии Освальда, призываю бороться и отстаивать свои права в судах. Время есть и шансы тоже!!!

Это моё мнение, как человека прошедшего через данную ситуации и пережившую её», - написала Елена Исинбаева. (орфография и пунктуация сохранены - прим. ред. ИА «Высота 102»)



