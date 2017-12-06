В Волгограде пассажиры такси ранили водителя и угнали его машину

Три человека задержаны в Волгограде по подозрению в разбойном нападении на водителя такси. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по региону, пострадавший подрабатывал частным извозом на автомобиле "ВАЗ -2107" в Краснооктябрьском районе. Ночью на остановке в поселке Спартановка он взял троих молодых людей и повез их в Краснооктябрьский район. Пассажиры напали на таксиста в частном секторе. Они нанесли мужчине ножевые ранения и похитили золотую цепочку с крестиком, деньги и сотовый телефон, а затем вытолкнули из салона и скрылись на его автомашине. Потерпевший сумел добраться до ближайшего трамвайного депо, где обратился за помощью к сторожу, который вызвал ему карету скорой помощи. Таксист попросил медиков доехать до места преступления, чтобы забрать документы. Здесь он обнаружил свою автомашину, которая находилась в технически неисправном состоянии из-за столкновения с деревом. По подозрению в разбойном нападении были задержаны трое учащихся одного из волгоградских колледжей: 20- летний житель Тракторозаводского района, 19-летний житель Даниловского района и 19-летний гражданин без определенного места жительства. Двое последних несколько месяцев назад освободились из мест лишения свободы, где отбывали наказание за совершение кражи. Похищенную цепочку и магнитолу из автомашины они успели сдать в ломбард, деньги потратили. Сотовый телефон потерпевшего был обнаружен у одного из задержанных.



