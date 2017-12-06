Стали известны подробности сегодняшней забастовки водителей маршруток на юге Волгограда, которые отказывались в час пик перевозить пассажиров, мотивируя это нежеланием снижать стоимость проезда с 32 до 25 рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на индивидуального предпринимателя Евгения Кучерова, который является перевозчиком на маршруте №91а, он понизил стоимость проезда в маршрутных такси с 32 до 25 рублей. Несогласные с этим решением 10 водителей – владельцев микроавтобусов - сегодня в утренний час-пик саботировали работу маршрута. Они подъехали к конечной остановке «Кинотеатр «Юбилейный» около 8 часов утра и не отправились в рейсы до Ворошиловского района. Как пояснил частный перевозчик Евгений Кучеров, принятое им решение об уменьшении стоимости проезда на всем протяжении маршрута - от остановки «Кинотеатр «Юбилейный» из заканальной части Красноармейского района до пл. Чекистов в Ворошиловском районе – это недельная «акция», которая продлится до 11 декабря. По его словам, такой демпинг связан, прежде всего, с продлением с 1 декабря муниципального автобусного маршрута №2 до остановки «Кинотеатр «Юбилейный». Как стало известно, с водителями, которые саботировали сегодня работу вспомогательного маршрута №91а, перевозчик расторг договоры аренды транспортных средств. Теперь на линии осталось всего 17 машин.



