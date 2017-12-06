Пострадавшие на производстве волгоградцы получили новые "Lada Granta"









26 жителей Волгоградской области, пострадавших в результате несчастного случая на производстве, получили ключи от новых автомобилей "Lada Granta", закупленных региональным отделением ФСС.

Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном отделении фонда соцстрахования, каждый автомобиль изготовлен с учетом индивидуальных особенностей и физических возможностей будущих владельцев. Так, 14 машин оборудованы устройством ручного управления при нарушении функций нижних конечностей, одно авто - механической трансмиссией и устройством ручного управления при нарушении функций обеих ног и ряд других возможностей, в том числе с автоматической трансмиссией.

«В этом году все получатели новых ключей от спецавтотранспорта уже не в первый раз обращаются за данным средством реабилитации. Из них многие – это жители области, для которых автомобиль дал возможность жить деятельно и интересно», - пояснили в отделении ФСС.

Ключи от новых автомобилей работникам, получившим травму на производстве, вручил заместитель управляющего Волгоградским отделением Фонда Владимир Попов. Он отметил, что обеспечение спецавтотранспортом нуждающихся производится согласно законодательству раз в семь лет. Для этого необходимо иметь программу реабилитации пострадавшего с указанием нуждаемости в автомобиле и отсутствия противопоказаний к вождению. Кроме того, в период эксплуатации автомобиля по заявлению пострадавшего отделение Фонда частично оплачивает расходы на горюче-смазочные материалы.

В 2017 году Волгоградским отделением Фонда социального страхования на покупку специальных авто было направлено свыше 13 млн рублей, всего с 2000 года спецавтомобили выданы 480 гражданам.