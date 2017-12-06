Депутаты отдали землю в Советском районе Волгограда под горнолыжный комплекс





Проект строительства горнолыжного комплекса в Советском районе Волгограда сегодня получил одобрение городских депутатов. Как сообщает ИА "Высота 102", на заседании "слуги народа" проголосовали за изменение назначения земельного участка площадью 35 гектаров, на котором группой компаний "БИС" планируется масштабное строительство. Эта территория, ограниченная с южной стороны санаторием "Волгоград", с восточной – жилым комплексом "Санаторный", с северной – природной балкой Горная Поляна в Кировском районе является зоной лесопарков и городских лесов. Депутаты согласились изменить назначение данного земельного участка на зону объектов санаторно-курортного лечения, отдыха и туризма. В июле текущего года данный проект уже получил одобрение на публичных слушаниях, инициированных будущим застройщиком.

В планах группы компаний "БИС", которая ведет комплексную жилую застройку микрорайона "Санаторный", - размещение горнолыжного комплекса площадью 6 гектаров. Кроме того, предполагается строительство крупнейшего в Южном федеральном округе аквапарка, пейнтбольного клуба, клуба лазанья по деревьям (акробранш),велотрассы, гостиниц, домиков отдыха, ресторана и других инфраструктурных объектов. Ранее в интервью ИА "Высота 102" президент группы компаний "БИС" Александр Назаров заявлял, что само строительство горнолыжного комплекса ориентировочно может начаться в 2020 году.



