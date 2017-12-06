Волжане стали участниками всероссийского форума добровольцев









Несколько тысяч представителей волонтёрских организаций от 8 до 89 лет из 85 субъектов России и стран ближнего зарубежья объединил всероссийский форум «Доброволец-2017». Форум проходит с 4 по 6 декабря на площадке «Экспоцентра» в Москве. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волжского, приглашение на образовательную часть мероприятия получили и волжские общественники – соучредитель городской общественной организации «Волжский волонтёрский центр» Татьяна Вавилова и координатор Школы социальной активности Вера Лазарева.













Открытие форума стартовало с образовательной площадки 4 декабря. Более 2 тысяч активистов волонтёрских организаций и добровольческих объединений посетили лекции членов президентской администрации, правительства и Общественной палаты России, депутатов Государственной думы и Совета Федерации, телеведущих и актёров, общественных деятелей, представителей экологического движения и других. Среди них – первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова, начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр образования и науки Ольга Васильева, министр спорта Павел Колобков и другие.

Работа форума построена по нескольким тематическим секциям: «Доверие» (взаимодействие волонтёров и государства), «Благодарность» (от Великой Победы к современным достижениям России), «Лидерство» (новые горизонты через добровольчество), «Неравнодушие» (поколение целей устойчивого развития ООН), «Дружба» (трансформация ценностей россиян), «Радость» (экологическое волонтёрство), «Щедрость» (2018 – год добровольчества), «Уважение» (неограниченные возможности для развития), «Вдохновение» (НКО и государство), «Ответственность» (лучшие региональные практики) и другие. В общей сложности участники прослушали порядка 4 тысяч минут образовательных лекций.

Координатор Школы социальной активности Вера Лазарева выступила на пленарной сессии «Страна хороших людей»: поделилась с молодым поколением опытом работы своей общественной организации, а также рассказала о других волонтёрских объединениях Волжского. В завершении своего выступления, обращаясь к тысячам добровольцев, она сказала: «Добровольчество у нас – на уровне генетики. Россия – добрая и открытая страна. Не будьте равнодушными, объединяйтесь и действуйте!».

Также в рамках форума прошла презентация единого общероссийского интернет-ресурса «Добровольцы России». Информационный портал позволяет волонтёрам объединяться, искать единомышленников в своих регионах и городах, а также реализовывать совместные проекты. О функциях ресурса рассказал председатель совета Ассоциации волонтёрских центров Артём Метелев. На сегодняшний день в системе уже зарегистрированы более 30 тысяч добровольцев и 1,5 тысячи организаций со всей страны.

Ещё одним медиа-ресурсом для добровольцев России стал социальный медиапроект#Яволонтер. Целями нового ресурса с волонтёрами поделился генеральный продюсер и руководитель проекта Никита Тихонов-Рау. В течение года команда профессионалов будет снимать фильм о жителях нашей страны, которые посвятили свою жизнь добровольчеству. Общероссийская премьера кинокартины состоится 5 декабря 2018 года во всех крупных городах России. Оставить заявку для участия в проекте может любой желающий на сайте ресурса.

Добавим, всероссийский форум «Доброволец-2017» завершается 6 декабря. Участниками различных площадок мероприятия в общей сложности стали более 4 тысяч человек. Всего же на форум было подано более 13 тысяч заявок со всей России и стран ближнего зарубежья.







