«Концессии теплоснабжения» продлили срок установки приборов учета ГВС собственникам отдельно стоящих зданий

До 31 декабря текущего года ООО «Концессии теплоснабжения» продлили срок обязательной установки приборов коммерческого учета горячего водоснабжения. Это требование законодательства касается владельцев отдельно стоящих зданий.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, законодательство РФ обязывает потребителей установить приборы учета - в целях экономии коммунальных ресурсов. К тому, что жители многоквартирных домов устанавливают в квартирах счетчики на холодную и горячую воду и оплачивают ее по фактическому потреблению, все уже привыкли. Однако то же требование действует и в отношении потребителей в нежилых отдельно стоящих зданиях (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 4 сентября 2013 г. № 776).

Речь идет прежде всего о магазинах, кафе, ресторанах, различных мастерских, цехах и других субъектах малого бизнеса. При этом "Концессии теплоснабжения" как поставщик коммунальных ресурсов в Волгограде обязаны следить за соблюдением потребителями законодательства при установке приборов учета.

В случае, если у потребителей в отдельно стоящих зданиях не установлены счетчики, начисления платы должны производиться исходя из пропускной способности трубы. Иными словами, чем шире диаметр трубопровода, по которому в здание подается ГВС, тем больше будет потенциальный расход горячей воды и тем выше, соответственно, плата.

В сентябре 2017 года "Концессии теплоснабжения" направили всем потребителям в отдельно стоящих зданиях письменные уведомления о необходимости установить приборы учета. По закону, после получения уведомления собственникам дается 60 дней на установку счетчиков. Большинство владельцев коммерческой недвижимости исполнили требования: кто-то обратился в ресурсоснабжающую компанию за получением техусловий для установки приборов, кто-то ввел в эксплуатацию счетчики, установленные ранее. Однако ряд предпринимателей не спешит исполнить требование законодательства.

Двухмесячный срок, отведенный на установку счетчиков, истек в ноябре. Между тем, по истечению 60-дневного периода собственникам отдельно стоящих зданий "Концессии теплоснабжения" обязаны сделать начисления, исходя из диаметра трубы, подающей горячую воду. В этом случае сумма платежа возрастет многократно.

"Концессии теплоснабжения" понимают, что малый бизнес в своей деятельности сталкивается с большим количеством различных трудностей. Поэтому в компании пошли навстречу предпринимателям и продлили срок установки приборов учета еще на месяц, до конца декабря. Продление срока установки счетчиков - это прежде всего возможность сэкономить на платежах за горячую воду.

Чтобы установить счетчик, необходимо письменно обратиться в "Концессии теплоснабжения" и получить технические условия, изготовить проект и согласовать его с теплоснабжающей организацией. После того, как прибор учета горячей воды будет установлен, следует обратиться в компанию для его опломбировки и ввода в эксплуатацию. Адрес для письменных обращений: 400066, Волгоград, ул. Порт-Саида, 16а.

С 1 января 2018 года компания будет вынуждена выставлять счета за горячую воду владельцам отдельно стоящих зданий в полном соответствии с действующими нормами законодательства РФ.















