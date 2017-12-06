В центре Волгограда перенесут две остановки

Для повышения пропускной способности и безопасности дорожного движения на одном из наиболее оживленных перекрестков – пересечения ул. Комсомольской и просп. им. В. И. Ленина – изменится расположение двух остановочных пунктов. Остановки «Ул. Комсомольская» по направлению движения в Ворошиловский район и «Центральный рынок» по направлению движения в Краснооктябрьский район станут ближе к Аллее Героев на 100 м и 70 м соответственно. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда. Перенос остановочного пункта «Ул. Комсомольская» ближе к Аллее Героев позволит повысить пропускную способность одного из самых оживленных перекрестков в Волгограде. Прибытие к остановке автобусов, троллейбусов и маршрутных такси как из северных районов, так и из Дзержинского района станет еще более организованным. При этом поворот направо с ул. Комсомольской на Первую продольную магистраль станет комфортнее для автомобилистов, повысится и средняя скорость проезда перекрестка. С переносом остановочного пункта «Центральный рынок» к Аллее Героев водители автобусов и троллейбусов смогут заблаговременно перестроиться в крайний левый ряд на просп. им. В. И. Ленина для поворота на ул. Комсомольскую. Новое место расположения остановки будет более удобным и для волгоградцев, следующих к остановочному павильону от Аллеи Героев, считают в администрации города. Напомним, ранее недовольство горожан вызвал перенос остановки «Технологический колледж» в Дзержинском районе города.



