В Волгоградской области разбойник напал на женщину с "толстым" кошельком

Волгоградские олимпийцы потрясены решением МОК об отстранении российской сборной от участия в зимней Олимпиаде под флагом своей страны. Как рассказала ИА «Высота 102» директор центра спортивной подготовки по плаванию, восьмикратная чемпионка мира на открытой воде, олимпийская чемпионка Лариса Ильченко, «не иначе, как унижением страны это нельзя назвать». «Я даже боюсь представить, что чувствуют сегодня спортсмены, которые всю жизнь положили на то, чтобы дойти до олимпиады. Наши дети начинают заниматься плаванием в 5 лет, к нам они приходят в возрасте 7 лет, и должно пройти очень много лет, чтобы они достигли успехов в высшем спорте. Мне, например, понадобилось 15 лет, чтобы...

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