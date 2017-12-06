В мэрии Волгограда ликвидировали комитет по рекламе

Сегодня депутаты гордумы Волгограда приняли решение о ликвидации в администрации города комитета по рекламе, который возглавляет Владимир Егоров. Как сообщает ИА "Высота 102", теперь ведомство войдет в состав департамента по градостроительству и архитектуре. По данным информагентства, такое решение может быть связано непосредственно с работой Егорова, к которому были претензии у руководства города.

Руководитель департамента экономического развития администрации Волгограда Лариса Борисевич пояснила, что необходимость ликвидации комитета продиктована стремлением сэкономить бюджетные средства на содержании органов местного самоуправления. В комитете небольшая численность, он не имеет подведомственных учреждений, поэтому содержание отдельной бухгалтерии также нелогично, отметила Борисевич.

Депутат Андрей Гимбатов добавил, что в этом году уже выступал с инициативой ликвидации комитета и включении его в состав ведомства, курирующего архитектуру. Наружная реклама в городе, по его словам, должна проходить согласование в городской архитектуре.



