До трех лет тюрьмы грозит директору ООО "УК "Весмаш", задолжавшему зарплату и компенсации при увольнении своих сотрудников. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, руководитель не платил работникам с апреля по август. Задолженность составила около 40 тысяч рублей.

При этом, как установили правоохранители, финансовых проблем у компании не было. Известно, что долг был погашен еще во время прокурорской проверки. По ее результатам было возбуждено уголовное дело.