«ЕвроХим» увеличивает поставки минеральных удобрений фермерам юга России









410 000 тонн минеральных удобрений компания планирует поставить краснодарским сельхозпроизводителям в 2018 году. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе компании «ЕвроХим».

В настоящее время предприятия «ЕвроХима» производят азотные и фосфорные удобрения, а также продукцию органического синтеза и железорудный концентрат. Компания разрабатывает два крупных месторождения калийных солей в рамках реализации проектов «ЕвроХим-ВолгаКалий» (Гремячинское месторождение, Волгоградская область) и Усольский калийный комбинат (Верхнекамское месторождение, Пермский край).

Запуск Гремячинского ГОКа внесет значительный вклад в обеспечение потребности сельхозтоваропроизводителей страны в высококачественных калийных удобрениях, существенно увеличит российский экспорт этой продукции, придаст мощный импульс развитию волгоградского региона. Значительная часть производимого хлористого калия будет поставляться на собственные предприятия «ЕвроХима» для производства комплексных азотно-калийно-фосфорных удобрений.

Сбыт готовой продукции компания осуществляет через стремительно развивающуюся сеть дистрибуции, которая в настоящее время является наиболее широкой и эффективной в России и странах СНГ и насчитывает около 30 предприятий. Агросеть «ЕвроХима» своевременно поставляет полную номенклатуру минеральных удобрений и предоставляет комплексные агрохимические решения для достижения заданной урожайности и плодородия земель.

В настоящее время «ЕвроХим» наращивает объемы поставок своей продукции фермерам юга России. Так, 29 ноября минерально-химическая компания «ЕвроХим» и министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края подписали соглашение о сотрудничестве на 2018 год. Вместе с соглашением утверждён график поставки минеральных удобрений в указанный регион. Среди агрохимических товаров, которые «ЕвроХим» планирует поставлять в Краснодарский край – аммиачная селитра, карбамид, КАС, более 10 марок нитроаммофоски, аммофос 12:52, сульфоаммофос 20:20 и тукосмеси. Объём планируемых поставок в 2018 году составит 410 090 тонн, что на 5% больше аналогичного показателя текущего года.

Использование современных агрохимических продуктов, выпускаемых «ЕвроХимом», позволит земледельцам эффективно решать важнейшие проблемы минерального питания, защиты растений и увеличивать урожайность.