Волгоградская гордума не против жилой застройки пустыря площадью 60 гектаров в Дзержинском районе





Сегодня Волгоградская городская дума изменила назначение земельного участка, расположенного неподалеку от ТРК «Комсомолл» в Дзержинском районе. Как сообщает ИА «Высота 102», территория площадью 60 гектаров ранее предназначалась для строительства зданий общественно-делового назначения, спортивных сооружений и парковых зон. После внесенных депутатами изменений в Правила землепользования и застройки Волгограда, на этом участке разрешено возведение только общественно-деловых, а также жилых многоквартирных домов. Отметим, что изначально за все изменения ПЗЗ хотели проголосовать "пакетом", но, по инициативе одного из депутатов, вопрос о пустыре вблизи Мамаева кургана был вынесен на отдельное голосование.

Напомним, в июле 2017 года по данному вопросу прошли публичные слушания, инициатором которых выступала «Корпорация развития Волгоградской области». Большинство участников слушаний высказались за возможность жилой застройки пустыря. Противники проекта мотивировали свою позицию включением данной территории в охранную зону Мамаева кургана, а также наличием там зеленых насаждений. Правда, состояние деревьев и кустарников, как пояснили волгоградцам на публичных слушаниях, оставляет желать лучшего, поскольку здесь нередко бывают пожары и складируется бытовой мусор.



