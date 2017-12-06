|Общество
|06.12.2017 09:53
В южном районе Волгограда водители маршруток устроили забастовку в час пик
В Красноармейском районе Волгограда маршрутки №№70а и 91а сегодня утром скопились на конечных остановках, однако не набирали пассажиров. Как рассказали ИА «Высота 102» водители, поводом для забастовки послужило требование властей уменьшить стоимость проезда до 25 рублей, тогда как в настоящее время она составляет 32 рубля. По мнению перевозчиков, в случае уменьшения стоимости проезда им придется работать только на топливо для микроавтобусов. Акция тут же обернулась огромными очередями из пассажиров. В результате многим жителям южного района пришлось потратить на дорогу вместо часа с небольшим около двух часов. По словам красноармейцев, в настоящее время осталось лишь две маршрутки, которые соединяют юг Волгограда с центром. И, как они заявили, им не хотелось бы, чтобы данные два маршрута закрылись из-за нерентабельности.
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Маленькому Гоше 5,5 лет. Таких как он принято называть «солнечными» детьми. Также, как и все остальные сверстники, он...
|Общество
|06.12.2017 12:54
Утренняя забастовка водителей маршруток на юге Волгограда могла стать следствием внутреннего конфликта перевозчиков
Стали известны подробности сегодняшней забастовки водителей маршруток на юге Волгограда, которые отказывались в час пик перевозить пассажиров, мотивируя это нежеланием снижать стоимость проезда с 32 до 25 рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на индивидуального предпринимателя Евгения Кучерова, который является перевозчиком на маршруте №91а, он понизил стоимость проезда в маршрутных такси с 32 до 25 рублей. Несогласные с этим решением 10 водителей – владельцев микроавтобусов - сегодня в утренний час-пик саботировали работу маршрута. Они подъехали к конечной остановке «Кинотеатр «Юбилейный» около 8 часов утра и не отправились в рейсы до Ворошиловского района. Как пояснил частный перевозчик Евгений Кучеров,...
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|Политика
|06.12.2017 12:45
Тайное голосование по вопросу обновления на 10 % состава областного политсовета партии «Единая Россия» проходит в рамках конференции местных партийцев, сообщает ИА «Высота 102». В числе тех, кто претендует на вхождение в состав регсовета политической силы - депутат городской думы Волгограда Андрей Гимбатов. На XXVIII конференции регионального отделения «Единой России» уже определен состав делегатов на общероссийский съезд партии, который пройдет 22-23 декабря. В Москве Волгоградскую область представят 7 партийцев : Галина Алексеева, Камчат Даурембекова, Ольга Костякова, Марина Лисицкая, Евгений Самохвалов, Светлана Сикидина, Нина Холинова.
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|Происшествия
|06.12.2017 12:38
Три человека задержаны в Волгограде по подозрению в разбойном нападении на водителя такси. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по региону, пострадавший подрабатывал частным извозом на автомобиле "ВАЗ -2107" в Краснооктябрьском районе. Ночью на остановке в поселке Спартановка он взял троих молодых людей и повез их в Краснооктябрьский район. Пассажиры напали на таксиста в частном секторе. Они нанесли мужчине ножевые ранения и похитили золотую цепочку с крестиком, деньги и сотовый телефон, а затем вытолкнули из салона и скрылись на его автомашине. Потерпевший сумел добраться до ближайшего трамвайного депо, где обратился за помощью к сторожу, который вызвал ему...
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|Общество
|06.12.2017 12:03
26 жителей Волгоградской области, пострадавших в результате несчастного случая на производстве, получили ключи от новых автомобилей "Lada Granta", закупленных региональным отделением ФСС. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном отделении фонда соцстрахования, каждый автомобиль изготовлен с учетом индивидуальных особенностей и физических возможностей будущих владельцев. Так, 14 машин оборудованы устройством ручного управления при нарушении функций нижних конечностей, одно авто - механической трансмиссией и устройством ручного управления при нарушении функций обеих ног и ряд других возможностей, в том числе с автоматической трансмиссией. «В этом году все получатели новых ключей от спецавтотранспорта уже не в первый раз обращаются за...
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|Общество
|06.12.2017 11:54
Несколько тысяч представителей волонтёрских организаций от 8 до 89 лет из 85 субъектов России и стран ближнего зарубежья объединил всероссийский форум «Доброволец-2017». Форум проходит с 4 по 6 декабря на площадке «Экспоцентра» в Москве. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волжского, приглашение на образовательную часть мероприятия получили и волжские общественники – соучредитель городской общественной организации «Волжский волонтёрский центр» Татьяна Вавилова и координатор Школы социальной активности Вера Лазарева. Открытие форума стартовало с образовательной площадки 4 декабря. Более 2 тысяч активистов волонтёрских организаций и добровольческих объединений посетили лекции членов президентской...
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|Общество
|06.12.2017 11:50
Проект строительства горнолыжного комплекса в Советском районе Волгограда сегодня получил одобрение городских депутатов. Как сообщает ИА "Высота 102", на заседании "слуги народа" проголосовали за изменение назначения земельного участка площадью 35 гектаров, на котором группой компаний "БИС" планируется масштабное строительство. Эта территория, ограниченная с южной стороны санаторием "Волгоград", с восточной – жилым комплексом "Санаторный", с северной – природной балкой Горная Поляна в Кировском районе является зоной лесопарков и городских лесов. Депутаты согласились изменить назначение данного земельного участка на зону объектов санаторно-курортного лечения, отдыха и туризма. В июле текущего года данный проект уже получил одобрение на публичных слушаниях, инициированных будущим...
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|Спорт
|06.12.2017 11:36
Волгоградские олимпийские чемпионы раздавлены решением МОК по участию российской сборной в зимней олимпиаде
Волгоградские олимпийцы потрясены решением МОК об отстранении российской сборной от участия в зимней Олимпиаде под флагом своей страны. Как рассказала ИА «Высота 102» директор центра спортивной подготовки по плаванию, восьмикратная чемпионка мира на открытой воде, олимпийская чемпионка Лариса Ильченко, «не иначе, как унижением страны это нельзя назвать». «Я даже боюсь представить, что чувствуют сегодня спортсмены, которые всю жизнь положили на то, чтобы дойти до олимпиады. Наши дети начинают заниматься плаванием в 5 лет, к нам они приходят в возрасте 7 лет, и должно пройти очень много лет, чтобы они достигли успехов в высшем спорте. Мне, например, понадобилось 15 лет, чтобы...
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|Экономика
|06.12.2017 11:32
«Концессии теплоснабжения» продлили срок установки приборов учета ГВС собственникам отдельно стоящих зданий
До 31 декабря текущего года ООО «Концессии теплоснабжения» продлили срок обязательной установки приборов коммерческого учета горячего водоснабжения. Это требование законодательства касается владельцев отдельно стоящих зданий. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, законодательство РФ обязывает потребителей установить приборы учета - в целях экономии коммунальных ресурсов. К тому, что жители многоквартирных домов устанавливают в квартирах счетчики на холодную и горячую воду и оплачивают ее по фактическому потреблению, все уже привыкли. Однако то же требование действует и в отношении потребителей в нежилых отдельно стоящих зданиях (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 4 сентября 2013 г. № 776). Речь идет прежде...
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|Общество
|06.12.2017 11:14
Сегодня Волгоградская городская дума изменила назначение земельного участка, расположенного неподалеку от ТРК «Комсомолл» в Дзержинском районе. Как сообщает ИА «Высота 102», территория площадью 60 гектаров ранее предназначалась для строительства зданий общественно-делового назначения, спортивных сооружений и парковых зон. После внесенных депутатами изменений в Правила землепользования и застройки Волгограда, на этом участке разрешено возведение только общественно-деловых, а также жилых многоквартирных домов. Отметим, что изначально за все изменения ПЗЗ хотели проголосовать "пакетом", но, по инициативе одного из депутатов, вопрос о пустыре вблизи Мамаева кургана был вынесен на отдельное голосование. Напомним, в июле 2017 года по данному вопросу прошли публичные слушания, инициатором...
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|Общество
|06.12.2017 10:57
Для повышения пропускной способности и безопасности дорожного движения на одном из наиболее оживленных перекрестков – пересечения ул. Комсомольской и просп. им. В. И. Ленина – изменится расположение двух остановочных пунктов. Остановки «Ул. Комсомольская» по направлению движения в Ворошиловский район и «Центральный рынок» по направлению движения в Краснооктябрьский район станут ближе к Аллее Героев на 100 м и 70 м соответственно. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда. Перенос остановочного пункта «Ул. Комсомольская» ближе к Аллее Героев позволит повысить пропускную способность одного из самых оживленных перекрестков в Волгограде. Прибытие к остановке автобусов, троллейбусов и маршрутных такси как из...
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|Происшествия
|06.12.2017 10:51
Разбойник, похитивший 112 тысяч рублей у женщины, был задержан полицейскими в Волжском. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, мужчина в конце ноября в городе-спутнике напал с ножом на 34-летнюю женщину. У нее он отобрал сумку с деньгами, сотовым телефоном, документами и ключами. Как рассказала волжанка, около половины седьмого утра она расплачиваясь за покупку в киоске. В это время проходивший мимо злоумышленник увидел в ее кошельке крупную сумму и напал на женщину. Преступника нашли, им оказался 26-летний ранее судимый безработный местный житель. Он сознался в совершенном преступлении. Но, как выяснилось, награбленное он уже успел потратить на развлечения....
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|Общество
|06.12.2017 10:38
Сегодня депутаты гордумы Волгограда приняли решение о ликвидации в администрации города комитета по рекламе, который возглавляет Владимир Егоров. Как сообщает ИА "Высота 102", теперь ведомство войдет в состав департамента по градостроительству и архитектуре. По данным информагентства, такое решение может быть связано непосредственно с работой Егорова, к которому были претензии у руководства города. Руководитель департамента экономического развития администрации Волгограда Лариса Борисевич пояснила, что необходимость ликвидации комитета продиктована стремлением сэкономить бюджетные средства на содержании органов местного самоуправления. В комитете небольшая численность, он не имеет подведомственных учреждений, поэтому содержание отдельной бухгалтерии также нелогично, отметила Борисевич. Депутат Андрей Гимбатов добавил, что в этом году...
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|Экономика
|06.12.2017 10:15
410 000 тонн минеральных удобрений компания планирует поставить краснодарским сельхозпроизводителям в 2018 году. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе компании «ЕвроХим». В настоящее время предприятия «ЕвроХима» производят азотные и фосфорные удобрения, а также продукцию органического синтеза и железорудный концентрат. Компания разрабатывает два крупных месторождения калийных солей в рамках реализации проектов «ЕвроХим-ВолгаКалий» (Гремячинское месторождение, Волгоградская область) и Усольский калийный комбинат (Верхнекамское месторождение, Пермский край). Запуск Гремячинского ГОКа внесет значительный вклад в обеспечение потребности сельхозтоваропроизводителей страны в высококачественных калийных удобрениях, существенно увеличит российский экспорт этой продукции, придаст мощный импульс развитию волгоградского региона. Значительная часть производимого хлористого...
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|Расследования
|06.12.2017 10:08
До трех лет тюрьмы грозит директору ООО "УК "Весмаш", задолжавшему зарплату и компенсации при увольнении своих сотрудников. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, руководитель не платил работникам с апреля по август. Задолженность составила около 40 тысяч рублей. При этом, как установили правоохранители, финансовых проблем у компании не было. Известно, что долг был погашен еще во время прокурорской проверки. По ее результатам было возбуждено уголовное дело.
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|Экология
|06.12.2017 10:01
Случаи правонарушения выявлены с помощью систем видеофиксации, которые установлены специалистами муниципального автономного учреждения «Современные городские технологии» в городе Волжский Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе городской администрации, первое правонарушение было выявлено под мостом по улице Александрова, путепровод № 2. 24 ноября водитель грузового автомобиля «КамАЗ» дважды за день произвёл несанкционированный сброс земли с мусором. Зарегистрировано транспортное средство в Госавтоинспекции по Астраханской области. Второе нарушение зафиксировано 26 ноября. Водитель автомобиля «Ока» (регистрационные знаки Волгоградского региона) осуществил свалку покрышек, бывших в употреблении, в районе въезда в Киляковку. ...
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В южном районе Волгограда водители маршруток устроили забастовку в час пик 15
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Общество
6 декабря 12:54
6 декабря 11:54
6 декабря 11:14
6 декабря 10:57
6 декабря 10:38
6 декабря 09:53
В южном районе Волгограда водители маршруток устроили забастовку в час пик 15
6 декабря 08:37
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