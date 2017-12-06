В южном районе Волгограда водители маршруток устроили забастовку в час пик

В Красноармейском районе Волгограда маршрутки №№70а и 91а сегодня утром скопились на конечных остановках, однако не набирали пассажиров. Как рассказали ИА «Высота 102» водители, поводом для забастовки послужило требование властей уменьшить стоимость проезда до 25 рублей, тогда как в настоящее время она составляет 32 рубля. По мнению перевозчиков, в случае уменьшения стоимости проезда им придется работать только на топливо для микроавтобусов. Акция тут же обернулась огромными очередями из пассажиров. В результате многим жителям южного района пришлось потратить на дорогу вместо часа с небольшим около двух часов. По словам красноармейцев, в настоящее время осталось лишь две маршрутки, которые соединяют юг Волгограда с центром. И, как они заявили, им не хотелось бы, чтобы данные два маршрута закрылись из-за нерентабельности.



