В Волжском зафиксированы первые случаи несанкционированного сброса мусора на стихийных свалках









Случаи правонарушения выявлены с помощью систем видеофиксации, которые установлены специалистами муниципального автономного учреждения «Современные городские технологии» в городе Волжский Волгоградской области.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе городской администрации, первое правонарушение было выявлено под мостом по улице Александрова, путепровод № 2. 24 ноября водитель грузового автомобиля «КамАЗ» дважды за день произвёл несанкционированный сброс земли с мусором. Зарегистрировано транспортное средство в Госавтоинспекции по Астраханской области.













Второе нарушение зафиксировано 26 ноября. Водитель автомобиля «Ока» (регистрационные знаки Волгоградского региона) осуществил свалку покрышек, бывших в употреблении, в районе въезда в Киляковку.













По каждому из зафиксированных нарушений материалы переданы в контрольное управление администрации Волжского. В настоящее время лица, причастные к правонарушениям, установлены. Согласно Кодексу об административных правонарушениях Волгоградской области нарушения, предусмотренные ст. 8.7. «Нарушение правил благоустройства территорий поселений», влекут на граждан предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 500 рублей до 4 тысяч рублей, от 10 до 15 тысяч рублей на должностных лиц и от 20 до 30 тысяч рублей на юридических лиц.

Напомним, что устройства круглосуточной видеофиксации снабжены инфракрасной подсветкой и установлены в местах несанкционированных свалок Волжского в начале ноября 2017 года. Все видеоматериалы передаются в центр мониторинга в качестве Full HD. Разработка уникального технического проекта принадлежит коллективу МАУ «СГТ».



