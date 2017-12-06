Волгоградскому депутату Евгению Щуру продлили арест до весны





Подследственному Депутату волгоградской городской думы Евгению Щуру продлили срок содержания под стражей до 27 марта 2018 года. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, такое решение принял накануне Волгоградский областной суд. Напомним, что в СИЗО депутаты городской думы Евгений Щур и его подельник Алексей Зверев находятся с середины декабря прошлого года. Их обвиняют в крупном мошенничестве в сфере автострахования и организации преступного сообщества. По данным регионального СУ СКР, их подконтрольные фирмы «Верный выбор» и «Приоритет» предлагали автомобилистам услуги автокомиссаров и юристов, которые впоследствии отстаивали в суде сумму выплат за причиненный ущерб машинам, попавшим в ДТП. За время работы у сотрудников организаций собралась база данных водителей, которые обращались за помощью к автокомиссарам. Их данные использовались для создания фиктивных материалов об авариях. Затем документы отправляли в страховые компании, которые выплачивали деньги фирмам. Затем часть страховки передавалась «проверенным» водителям-участникам “аварий”. Ущерб страховым компаниям насчитывает десятки миллионов рублей, которые прикарманили народные депутаты. Им грозит до 20 лет лишения свободы.



