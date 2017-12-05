Минюст РФ признал девять СМИ иностранными агентами





МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Министерство юстиции России признало девять СМИ выполняющими функции иностранных агентов. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Радио Свободная Европа/Радио Свобода", "Голос Америки", телеканал "Настоящее Время", "Сибирь.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Idel.Реалии", татаро-башкирская служба "Радио Свобода" (Azatliq Radiosi), "Крым.Реалии" и "Фактограф" в соответствии с законом РФ "О средствах массовой информации" признаны иностранными СМИ, выполняющими функции иностранного агента.

Ранее президент России Владимир Путин подписал документ, вводящий в законодательство нормы о средствах массовой информации, исполняющих функции иноагентов. Согласно положению закона, СМИ признается иноагентом при получении им финансирования из-за границы. После признания СМИ будет ограничено в правах, на него также будут распространяться обязанности, предусмотренные для некоммерческих организаций - иноагентов. За нарушение законодательства им также будет грозить аналогичная для таких организаций ответственность.

Данные меры стали симметричным ответом на действия Вашингтона. В ноябре минюст США потребовал филиал телекомпании RT зарегистрироваться в США качестве иноагента.

Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/politika/4784067