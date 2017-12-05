У главного единоросса Волгоградской области появится новый заместитель





XXVIII конференция регионального отделения «Единой России», которая состоится завтра в Волгограде, обещает быть нескучной на кадровые обновления. Как сообщает ИА «Высота 102», один из вопросов повестки дня касается ротации областного политсовета, в составе которого свыше 80 человек. По сведениям информагентства, коллегиальный орган обновится на 10%. Не исключено, что в числе отставников могут оказаться известные общественности персоны. Кроме того, ожидается избрание нового заместителя секретаря реготделения.

В ходе конференции партийцам также предстоит подбить итоги работы реготделения ведущей политической силы и определиться со списком делегатов на XVII съезд «Единой России», который пройдет 22-23 декабря в Москве. Впервые конференция реготделения «ЕР» пройдет в здании интерактивного музея «Россия. Моя история», расположенного в пойме реки Царица на Центральной набережной. Ранее главные партийные мероприятия единороссы традиционно проводили в Волгоградском музыкальном театре, или в филиале РАНХиГС.



