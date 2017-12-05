



Из трамвая прямиком в лужу попадают волгоградцы на остановке «Детский центр» в Центральном районе города. Раздосадованные пассажиры электротранспорта прислали в редакцию ИА «Высота 102» пейзажные снимки, которые они сделали в самом центре города на только что капитально отремонтированной улице Краснознаменской. Новый асфальт на этой магистрали, действительно, радует глаз автолюбителей, но вот ливневая канализация в районе трамвайного кольца явно не справляется со своей задачей. Дождеприемник расположен вблизи проезжей части. Вода собирается чуть ниже – ближе к трамвайным путям, преграждая дорогу пешеходам и пассажирам трамваев.





«Новая дорога – это хорошо, но почему нельзя было сделать ее по-человечески? Дорожники и те чиновники, которые принимали их работу, явно «сели в лужу», - такую подпись к фотографиям сделали читатели «Высоты 102», приславшие корреспондентам снимки.

Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников, сотрудников учреждений, как заставить представителей власти признать разваливающийся дом аварийным, отремонтировать разбитую дорогу, ликвидировать переполнившиеся свалки, открыть регулируемый пешеходный переход или установить освещение во дворе? Если все ваши аргументы и силы исчерпаны, присылайте в редакцию ИА «Высота 102» фото и видеофакты безобразий, которые вы вынуждены наблюдать.



