|Общество
|05.12.2017 17:46(Обновлено: 05.12.2017 18:08)
В Волгограде капитально отремонтированная улица Краснознаменская угодила на «Доску позора»
Из трамвая прямиком в лужу попадают волгоградцы на остановке «Детский центр» в Центральном районе города. Раздосадованные пассажиры электротранспорта прислали в редакцию ИА «Высота 102» пейзажные снимки, которые они сделали в самом центре города на только что капитально отремонтированной улице Краснознаменской. Новый асфальт на этой магистрали, действительно, радует глаз автолюбителей, но вот ливневая канализация в районе трамвайного кольца явно не справляется со своей задачей. Дождеприемник расположен вблизи проезжей части. Вода собирается чуть ниже – ближе к трамвайным путям, преграждая дорогу пешеходам и пассажирам трамваев.
«Новая дорога – это хорошо, но почему нельзя было сделать ее по-человечески? Дорожники и те чиновники, которые принимали их работу, явно «сели в лужу», - такую подпись к фотографиям сделали читатели «Высоты 102», приславшие корреспондентам снимки.
Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников, сотрудников учреждений, как заставить представителей власти признать разваливающийся дом аварийным, отремонтировать разбитую дорогу, ликвидировать переполнившиеся свалки, открыть регулируемый пешеходный переход или установить освещение во дворе? Если все ваши аргументы и силы исчерпаны, присылайте в редакцию ИА «Высота 102» фото и видеофакты безобразий, которые вы вынуждены наблюдать.
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Маленькому Гоше 5,5 лет. Таких как он принято называть «солнечными» детьми. Также, как и все остальные сверстники, он...
|Политика
|05.12.2017 18:04
XXVIII конференция регионального отделения «Единой России», которая состоится завтра в Волгограде, обещает быть нескучной на кадровые обновления. Как сообщает ИА «Высота 102», один из вопросов повестки дня касается ротации областного политсовета, в составе которого свыше 80 человек. По сведениям информагентства, коллегиальный орган обновится на 10%. Не исключено, что в числе отставников могут оказаться известные общественности персоны. Кроме того, ожидается избрание нового заместителя секретаря реготделения. В ходе конференции партийцам также предстоит подбить итоги работы реготделения ведущей политической силы и определиться со списком делегатов на XVII съезд «Единой России», который пройдет 22-23 декабря в Москве. Впервые конференция реготделения «ЕР» пройдет...
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|Экономика
|05.12.2017 17:18
Власти Волгоградской области готовятся к предстоящему массовому сокращению работников на металлургическом комбинате "Красный Октябрь". Как стало известно ИА "Высота 102", сегодня в администрации региона под председательством губернатора Андрея Бочарова создана рабочая группа, которая займется вопросами трудовой занятости уволенных работников, большинство из которых являются специалистами рабочих профессий. По данным городского центра занятости, "Красный Октябрь" официально уведомил о сокращении с 1 февраля 2018 года 177 человек. Из них 11 человек - инженерно-технические работники, 166 человек - представители рабочих профессий: электромонтеры, газоэлектросварщики и т.п. В адрес руководства предприятия направлен план предувольнительных мероприятий, где предусмотрен комплекс мер по оказанию помощи...
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|Спорт
|05.12.2017 16:01
Количество запросов на авиабилеты в Россию с иностранных рынков выросло в 10 раз, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на RATA-news. Ежедневная электронная газета Российского союза туриндустрии приводит данные Skyscanner о резком всплеске спроса сразу после официальной церемонии жеребьевки ЧМ-2018, прошедшей 1 декабря. Самыми активными футбольными болельщиками оказались жители Великобритании, Германии, Испании и Польши – именно они в последние дни чаще всего искали авиабилеты в Россию. При этом Польша, национальная команда которой 28 июня сыграет с Японией на «Волгоград Арене», показала экстремальный рост запросов - на 50%. На первых местах среди самых востребованных направлений, куда засобирались...
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|Расследования
|05.12.2017 15:43
Светлоярский районный суд Волгоградской области вынес приговор в отношении 46-летнего и 40-летнего жителей рабочего поселка Светлый Яр, которые в течение года промышляли браконьерством. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской транспортной прокуратуре, местные жители занимались незаконным ловом осетровых и частиковых видов рыб. Всего в ходе обыска по месту жительства у них было обнаружено и изъято рыбы и черной икры на общую сумму более 100 000 рублей. Указанные преступления совершались браконьерами-подельниками с использованием лодки с подвесным мотором при помощи самоловно-крючковых снастей. Кроме того, в ходе обыска по месту жительства одного из товарищей были обнаружены и изъяты 32 патрона калибра 5,6 мм.,...
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|Борьба с коррупцией
|05.12.2017 14:03
Самые громкие коррупционные скандалы уходящего года обсудили сегодня силовики и представители общественных организаций на региональном форуме, который прошел в областной прокуратуре, сообщает корреспондент ИА “Высота 102”. О мерах, принимаемых для борьбы с коррупцией, рассказали представители прокуратуры, МВД, следственного комитета, а также депутаты Волгоградской облдумы и сотрудники аппаратов губернатора и регпарламента. Так, начальник антикоррупционного отдела областной прокуратуры Елена Халанская сообщила, что за 2016 год и девять месяцев 2017 года прокуратура выявила около двух с половиной тысяч случаев сокрытия государственными и муниципальными служащими сведений о доходах и имуществе. А вот случаев сокрытия заграничного имущества в декларациях обнаружено не было. Также ...
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|Экология
|05.12.2017 13:32
Сегодня в зоодворик волгоградского мужского Свято-Духового монастыря после трехнедельного карантина вернулся розовый фламинго, которого в октябре нашли на одном из водоемов Палласовского района Волгоградской области. Как рассказал ИА «Высота 102» отец Василиск, за время, проведенное в ветлечебнице доктора Чулковой, ослабленная птица, получив порцию витаминов, поправилась на целый килограмм и теперь весит 2,7 килограмма. Сейчас для постоянного места жительства теплолюбивой птицы ищут зоопарк в соседних регионах, так как волгоградский климат ей не совсем подходит. Определились и с именем для нового питомца: хотя жители Палласовского района предложили назвать птицу Октябренком, уже в монастыре ей придумали имя Ника. Однако, так как...
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|Расследования
|05.12.2017 12:45 (Обновлено: 05.12.2017 12:47)
К 4 месяцам лишения свободы в колонии-поселении приговорен нарушитель российско-казахстанской границы в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в пограничном управлении ФСБ России по региону, мужчину, который является уроженцем одной из республик ближнего зарубежья, признан виновным в пересечении госграницы в обход установленных пунктов пропуска. 35-летний мужчина был задержан в результате совместных действий сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области и Жанибекского пограничного отряда Пограничной службы КНБ Республики Казахстан. Установлены и пособники, которые оказывали нарушителю помощь в незаконном пересечении государственной границы. Они подбирали маршрут следования и помогли разработать тактику действий. Их задержали на территории Казахстана.
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|Общество
|05.12.2017 11:27
За три года действия программы капремонта в Волгоградской области жители оплатили счета на 4,5 миллиарда рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные фонда капремонта на середину ноября, всего же было начислено взносов на 5,7 миллиарда рублей. То есть недоплата составила около 1,2 миллиарда рублей. Самые большие начисления приходятся на Волгоград – более 3,2 миллиарда рублей. Но в реальности волгоградцы заплатили около 2,5 миллиарда рублей. Среди передовиков по проценту оплаты – Котельниковский район (95,61%), Урюпинск – (94,48), Еланский район, Михайловка – (92,98). Хуже всех платят за капремонт жители Клетского района (57%), Быковского района (около 58%).
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|Экономика
|05.12.2017 11:27
Компания «Сады Придонья» за новинку Easy Смузи удостоена престижной награды в номинации «Инновация года в здоровом питании» общественно значимой премии «Здоровое питание 2017». Экспертное жюри дало высокую оценку смузи, в составе которых исключительно натуральные фрукты, овощи и злаки. Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, известные диетологи, нутрициологи и ведущие специалисты рынка продуктов питания проводили многоступенчатый отбор по ряду параметров и критериев, что позволило объективно оценивать более чем 50 участников конкурса. Оценивалось не только качество и полезность номинируемых продуктов, но и оригинальность, технологические новшества, отзывы покупателей. «Мы гордимся получением общественно значимой премии, – говорит начальник...
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|Расследования
|05.12.2017 10:53
Житель Волгоградской области, возмущенный расчетом стоимости проезда на такси от поселка Береславка Калачевского района до Волжского, избил женщину-диспетчера. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на приговор мирового судьи, мужчина должен выплатить пострадавшей более 31 тысячи рублей компенсации морального и материального вреда, а также 6 тысяч рублей штрафа в доход государства. По материалам дела, местный житель Антон Брянцев в апреле этого года позвонил в такси "Шик", чтобы поинтересоваться стоимостью проезда до Волжского. Сумма в 2200 рублей возмутила Брянцева. В три часа ночи он зашел в диспетчерскую такси, выражался нецензурной бранью, а затем ударил диспетчера кулаком в голову. За женщину вступился...
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|Здравоохранение
|05.12.2017 10:42
Медицинские учреждения Камышинского района Волгоградской области безвозмездно получили порядка 1832 упаковок медицинских препаратов. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации района, бесценный груз был передан прямо в стенах ЦРБ Камышинского района депутатом Госдумы от Волгоградской области Анной Кувычко. Лекарства необходимы для лечения тяжелых заболеваний: это противосудорожные, противоопухолевые, нейролептики, противопаркенсонические, противовирусные (для лечения гепатитов «С» и «В»). Медицинские препараты распределены между профильными отделениями ГБУЗ ЦГБ, ГБУЗ г. Камышина «Городская больница №1», ГБУЗ КДГБ, ГБУЗ «ВОКОД» Камышинский филиал, ГБУЗ ВОКПБ №2 Камышинский филиал и будут использоваться при оказании специализированной медицинской помощи пациентам всех...
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|Происшествия
|05.12.2017 09:28
Пять овец похитили скотокрады с животноводческой точки неподалеку от села Верхний Балыклей в Быковском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, в полицию обратился местный житель. Мужчина сообщил, что увидел связанную овцу, лежащую рядом с загоном. Прибывшие на место правоохранители задержали 3 человек. Ими оказались двое жителей Быковского района и один ранее судимый уроженец Фроловского района. Выяснилось, что злоумышленники выходили на дело несколько ночей подряд. За это время они успели украсть не только пять голов мелкого рогатого скота, но и забить его, а мясо продать на рынке. Погубила преступников жадность - их поймали на краже шестой овцы....
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|Экономика
|05.12.2017 09:25
Беглый фигурант 5-ти уголовных дел требует признать банкротом стратегическое предприятие «Красный Октябрь» в Волгограде
Швейцарская компания RED OKTOBER INTERNATIONAL SA направила заявление в арбитражный суд Волгоградской области о признании АО «Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь» банкротом. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте арбитражного суда Волгоградской области, пока неизвестно, какой долг вменяет компания «Красному Октябрю», к тому же нет информации, принято ли данное заявление к производству. Напомним, учредителями швейцарской компании Red October International являются скрывающийся сегодня за границей Дмитрий Герасименко и украинский олигарх Игорь Коломойский. По сведениям информагентства, беглый фигурант пяти уголовных дел никогда не скрывал своих тесных связей с Коломойским. Так, в частных беседах он...
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|Спорт
|05.12.2017 09:25
Сегодня стартует второй этап продаж билетов на главный турнир FIFA - чемпионат мира по футболу-2018, который пройдет в России. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на информацию организаторов турнира, продажа билетов возобновится сегодня в 12.00 по московскому времени. Болельщики из Волгограда и со всего мира смогут подать заявку на билеты исключительно на сайте FIFA.com/bilet. Второй этап продаж будет разделен на два периода. С сегодняшнего дня будут приниматься заявки на приобретение билетов на все матчи, кроме матча открытия и финала, а также иные билетные продукты. Если количество заявок превысит количество доступных мест, билеты будут распределяться посредством...
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|Политика
|05.12.2017 09:05
Скоро уже год, как депутаты Волгоградской гордумы Алексей Зверев и Евгений Щур находятся под арестом. Лишить их статуса народных избранников пока не представляется возможным, поскольку по Уставу города-героя мандат сдается только после вступившего в силу обвинительного приговора. За депутатами, тем не менее, в думе по-прежнему числятся кабинеты. Однако, как стало известно ИА «Высота 102» из представительного собрания, обеим комнатам уже нашли новое применение. Свято место, как известно, пусто не бывает. Так вот, кабинет господина Щура периодически используется как склад для документов, а также переговорная для аудиенций слуг народа. Зверев так и вовсе «лишился» жилплощади – его кабинет после...
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