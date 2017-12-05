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Экономика
 06.12.2017 07:37

Энергетики могут погасить огни Волгоградского цирка и оставить голодными животных


Волгоградский государственный цирк объявил о своем бедственном положении в связи с выставленными энергетиками многомиллионными штрафами. Как сообщает ИА «Высота 102», директор учреждения Наталья Селиванова направила обращение в областную думу с просьбой ликвидировать пробелы в нормативных документах, которые позволяют электросетевым организациям выставлять потребителям гигантские суммы штрафов.
Так, в апреле текущего года ООО «Горэнергосбыт» обратилось в арбитражный суд Волгоградской области с требованием взыскать с Волгоградского госцирка 20,3 млн рублей штрафа за неучтенное потребление электроэнергии. Как показала проверка, проведенная ранее МУПП «ВМЭС», энергетики цирка нарушили процедуру замены трансформаторов тока, что и явилось основанием для штрафных санкций. Однако руководство цирка привел в замешательство тот факт, объем неучтенной электроэнергии рассчитали, исходя из максимальной мощности трансформаторов, а не по фактическим показателям счетчиков. В итоге выставленная цирку сумма задолженности в размере более 20 млн рублей равна объему энергоплатежей учреждения за последние 8 лет.  
Поскольку электроэнергию Волгоградскому цирку поставляет «Горэнергосбыт», то МУПП «ВМЭС» сначала обратилось с иском к сбытовой организации, которой, в свою очередь пришлось инициировать судебное дело уже в отношении цирка. В ходе судебных баталий представителям цирка удалось добиться снижения исковых требований до 13 млн рублей. Однако и эта сумма является для учреждения неподъемной. В первой инстанции цирк арбитражное дело уже проиграл. На очереди – обжалование решения суда в апелляционной инстанции.
По словам директора «Волгоградского государственного цирка» Натальи Селивановой, организация одной цирковой программы обходится учреждению в 8-10 млн рублей, примерно столько же удается заработать на продаже билетов и работе буфета. «Оплата штрафа для нас означает, что в течение одной гастрольной программы, которая длится 1,5 месяца, мы должны не кормить и не поить животных, не платить своим сотрудникам зарплату, не оплачивать коммунальные услуги, налоги, а все вырученные на продаже билетов деньги переводить в МУПП «ВМЭС», - обрисовала нерадужные перспективы Наталья Селиванова.
При этом в суде ни у одной из сторон, как пояснила директор цирка, не возникает сомнений, что цирк электроэнергию не воровал. «У сетевиков есть возможность проверить фактическое потребление ресурса. Но реальные показания счетчиков их не интересуют. Как заявили представители «ВМЭС» в суде, перед ними не стоит задача доказать, что цирк незаконно потреблял электроэнергию. Это не является предметом спора», - пояснила Наталья Селиванова. Установленная на уровне правительства РФ формула расчета неучтенного потребления электроэнергии, по мнению руководства Волгоградского цирка, по факту стала инструментом для обогащения ресурсоснабжающих компаний.
В адрес комитета Волгоградской облдумы по промышленности, ТЭК, транспорту и дорожному хозяйству директор цирка направила ряд предложений по корректировке документов, которые определяют схему взаимоотношений между энергетиками и потребителями. При думском комитете с октября текущего года действует рабочая группа, которая уже занимается данной проблематикой. В аналогичной ситуации оказались десятки других предприятий региона, в число которых попало и социально ориентированное учреждение. По итогам работы экспертов и законодателей в федеральные органы власти будут направлены предложения по внесению изменений в нормативные акты.

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