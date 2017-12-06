





Парковка около трех известных в городе учреждений и организаций стала еще одним номинантом на «Доску позора». Читатели ИА «Высота 102» удивляются: ведь здесь, недалеко от пересечения 7-ой Гвардейской и ул. Коммунистическая, находятся и налоговая инспекция Центрального района, и УФАС по Волгоградской области и региональное отделение партии «Единая Россия». Машины и сотрудников, и посетителей этих учреждений приходится оставлять на этом разбитом пятачке, состояние которого ухудшается с каждым годом. Однако, вероятно, ремонтировать этот участок, расположенный в самом центре города, никто не собирается. Поэтому ни заехать, ни выехать со стоянки без угрозы повредить автомобиль очень сложно – ямы здесь такие, что можно минимум лишиться диска, а максимум – сесть днищем. А после дождей вероятность повреждения машин только возрастает – ямы заливаются водой и сложно понять, какая у них глубина. По сведениям информагентства, земельный участок, где расположена автостоянка, находится в собственности администрации Центрального района.