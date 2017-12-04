



Самые громкие коррупционные скандалы уходящего года обсудили сегодня силовики и представители общественных организаций на региональном форуме, который прошел в областной прокуратуре, сообщает корреспондент ИА “Высота 102”. О мерах, принимаемых для борьбы с коррупцией, рассказали представители прокуратуры, МВД, следственного комитета, а также депутаты Волгоградской облдумы и сотрудники аппаратов губернатора и регпарламента.

Так, начальник антикоррупционного отдела областной прокуратуры Елена Халанская сообщила, что за 2016 год и девять месяцев 2017 года прокуратура выявила около двух с половиной тысяч случаев сокрытия государственными и муниципальными служащими сведений о доходах и имуществе. А вот случаев сокрытия заграничного имущества в декларациях обнаружено не было. Также дисциплинарной ответственности были привлечены 25 главврачей государственных учреждений здравоохранения. За такие же нарушения сложили свои полномочия 22 депутата муниципальных представительных органов. Упомянула сотрудник прокуратуры и об увольнении заместителя главы администрации Городищенского района. Чиновник был раньше судим по коррупционной статье.





Вспомнили участники форума и других “известных” городищенцев: экс-главу района Сергея Мамонтова, за взятки и незаконную торговлю землей получившему 14 лет колонии строгого режима и штраф в 10 миллионов рублей, бывшего главу райадминистрации Александра Тарасова, приговоренного за взятки к 8 годам и штрафу в 5 миллионов. А также директора ФГУП «Управление строительства-34 ФСИН России» Василия Полуосьмака и бывшего сотрудника комитета промышленности и торговли обладминистрации Романа Самороковского, в отношении которых еще не вынесены приговоры. Интересно, что участники форума обсудили и относительно новую тему последнего времени - оборот криптовалюты. По словам прокурора Волгоградской области Максима Ершова, пока различные ведомства лишь собирают информацию, которая может помочь в выявлении возможных источников отмывания денег.

К слову, член общественной палаты Волгоградской области Светлана Казаченок напомнила об успешном опыте одного из самых развивающихся государств - Сингапура - в сфере борьбы с коррупцией. Так, в этом уголке света зарплата чиновников привязана к доходам в отраслях, которые они курируют. Грубо говоря, если чиновник берет взятку, это негативно отражается на сфере бизнеса и на благосостоянии населения в целом. И факты коррупции, таким образом, отражаются на зарплате коллег взяточников. Так что там очень развит взаимоконтроль.

Подводя итоги встречи, прокурор Волгоградской области Максим Ершов подчеркнул важность диалога правоохранителей с общественностью. Но отметил, что отношение к коррупции сегодня в обществе неоднозначно и некоторые сограждане еще не воспринимают это разрушающее общество явление всерьез.



